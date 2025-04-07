Политический комментатор и блогер Михаил Шнайдер рассказал подробности коррупционного скандала с Комарницким и его связь с секретарем Киевсовета Владимиром Бондаренко, за отставку которого завтра будут голосовать.

"Друзья, наверное, многие из вас слышали о скандале с Комарницким. Разговоры которого долго и успешно записывали ребята из НАБУ. Так вот, на этих записях засветился действующий секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко. Обсуждавший с Комарницким всевозможные схемы и Темы. А вы думаете его уже давно?" чтобы его снять нужно еще провести Голосование”, - пишет Шнайдер.

Он заявил, что надеется голосование пройдет результативно.

"А еще, мы обязательно увидим поименное голосование депутатов за снятие этого деятеля. Вот тогда все и станет на свои места", - написал Шнайдер.







Напомним, как говорится в расследовании Bihus.info. секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко и глава земельной комиссии Михаил Терентьев согласовывали повестку дня со "смотрящим" за Киевом Денисом Комарницким.



Согласно обнародованным записям, Комарницкий, Терентьев и Бондаренко решали, какие вопросы нужно проголосовать на сессии Киевсовета в отношении застройщиков.

Напомним, НАБУ подозревает бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, заместителя председателя КГГА Петра Оленича, главу земельной комиссии Михаила Терентьева в возможных коррупционных схемах в земельной сфере в 2023-2024 годах.

Следствие считает, что Комарницкий с помощью заместителя главы КГГА и главы земельной комиссии организовал схему незаконного завладения землей в Киеве, которая заключалась в регистрации несуществующих зданий на перспективных земельных участках, чтобы получить их в обход процедуры торгов. В результате из собственности территориального общества Киева незаконно была выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.