Графіки відключення світла в Черкаській області на тиждень з 2 по 8 листопада оприлюднили енергетики.

Графіки відключення світла у Черкаській області на наступний тиждень знову оновили - енергетики попередили, у які години не буде електрики в Черкасах та Смілі з 2 по 8 листопада.

Планові роботи триватимуть у світлу частину доби, тож побутові споживачі встигнуть підготуватися і зарядити техніку.

Про новий розклад повідомляє «Черкасиобленерго» - відключення пов'язані з ремонтом електромереж і триватимуть орієнтовно сім-дев'ять годин поспіль.

Коли не буде світла в Черкасах

У обласному центрі знеструмлення заплановані з 09:00 до 16:00. 2 листопада без світла лишаться провулок Майора Зайцева, провулок Капітана Лифаря, частина вулиці Смілянської та вулиця В. Ложешнікова.

3 листопада енергетики працюватимуть на вулиці Хрещатик, бульварі Т. Шевченка, вулицях Косинського і В. Стуса, а також у провулку Молдавському.

5 листопада світло вимикатимуть на вулиці М. Грушевського, бульварі Т. Шевченка, вулиці Хрещатик та Святотроїцькій. На 6 листопада роботи заплановані на бульварі Т. Шевченка, вулицях М. Грушевського та Хрещатик.

Графік для Сміли

У Смілі відключення триватимуть довше - з 08:00 до 17:00. 2 листопада без електроенергії залишаться вулиці Ромейко, Волинська, Першодрукаря І. Федорова, Одеська, Соборна та Технічна, а також кілька провулків.

3 листопада роботи продовжаться у районі вулиць Серебрянської, Мальовничого й Технічної, до яких додадуться вулиці М. Леонтовича, В. Чорновола та Соборна.

4 листопада знеструмлять провулок Локомотивний, вулиці Виноградну, В. Стуса та Рєпіна, а 5 листопада - вулиці Весняну, Каштанову, Будівельників, С. Ковалевської та І. Мазепи.

Що робити під час відключення

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки, а холодильник зайвий раз не відкривати, щоб продукти довше лишалися холодними. Точні адреси та можливі зміни варто перевіряти на офіційному сайті «Черкасиобленерго».

Раніше Politeka повідомляла, зарядіть телефони та павербанки: опубліковано графіки відключення світла в Черкасах 27 жовтня.