Графіки відключення світла в Кропивницькому на тиждень з 2 по 8 листопада оприлюднило місцеве обленерго. Частина вулиць лишатиметься без електроенергії протягом кількох днів поспіль.

Графіки відключення світла у Кропивницькому на поточний тиждень уже сформували енергетики. Найбільше знеструмлень припаде на 4 листопада, коли без електроенергії лишиться одразу кілька десятків вулиць у різних частинах міста.

Планові роботи триватимуть з 2 по 8 листопада. Про це повідомляє «Кіровоградобленерго» на своєму офіційному сайті.

Головна причина відключень - технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання. Енергетики просять мешканців заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші пристрої.

Дати та години відключень

У вівторок, 2 листопада, роботи заплановані у трьох часових проміжках. З 08:00 до 17:00 без світла лишаться вулиці Михайла Янгеля, Канізька, Левка Мацієвича, Ярославська, Вадима Височина, Варшавська, Севастопольська, Бердянська та низка інших.

З 09:00 до 16:00 у цей же день знеструмлять Першу Виставкову та Мурманську. А з 09:00 до 17:00 - вулиці Марії Садовської-Барілотті, Лебедєва, Просвіти, Велику Перспективну, В'ячеслава Чорновола та Тараса Шевченка.

У середу, 3 листопада, перелік здебільшого повториться. Окрім того, з 09:00 до 17:00 відключення торкнуться Преображенської, Покровської, Гоголя, Олександрійської та Державності.

Найбільше адрес - 4 листопада

У четвер, 4 листопада, обсяг робіт найбільший. Окрім уже згаданих вулиць, з 08:00 до 17:00 знеструмлять проспект Університетський, Тепличну, Енергетіків, Київську, Вокзальну, проспект Перемоги, бульвар Студентський, проспект Винниченка, Степана Бандери та інші.

Додатково 4 листопада з 09:00 до 13:00 відключення заплановані на вулицях Чорних запорожців, Світла, Запорозькій та прилеглих. Ще один проміжок - з 12:00 до 17:00 - охопить Лелеківську, Балашівську, Богдана Хмельницького та Левка Лук'яненка.

У п'ятницю, 5 листопада, з 08:00 до 17:00 графік знову повторить перелік вулиць перших днів тижня: Кароля Шимановського, Михайла Янгеля, Канізьку, Левка Мацієвича та інші.

Куди звертатися, якщо є запитання

Уточнити графік для своєї адреси можна на сайті «Кіровоградобленерго» у розділі планових відключень або зателефонувати до кол-центру за номером 0-800-300-552. Дзвінки приймають цілодобово.

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