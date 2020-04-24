24 апреля отмечают много важных праздников и исторических событий.
Politeka.net также расскажет, что празднуют 23 апреля по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.
Какой 24 апреля праздник в мире
День 24 апреля оказался богатым на праздничные даты. Так, сегодня в мире отмечают Международный день солидарности молодежи. Также 24 апреля своим профессиональный праздник могут отметить секретари, ведь именно сегодня — Международный день секретаря.
Кроме этого, сегодня празднуют День джинсов.
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Национальные праздники 24 апреля:
День памяти жертв геноцида Армении
День памяти жертв геноцида армян во Франции
День республики Гамбии
День народного согласия Нигера
Шуточные праздники
Праздник борьбы с тупостью
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День ожидания своего Дня рождения
Исторические события 24 апреля: что интересного происходило
1793 — Екатерина II издала указ о создании на Правобережной Украине православной епархии.
1800 — начато создание библиотеки Конгресса США.
1833 — в США запатентована газированная вода.
1877 — Россия объявила войну Османской империи.
1884 — Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.
1900 — вышла основная книга Зигмунда Фрейда «Толкование снов».
1918 — состоялось первое в истории танковое сражение.
1967 — придя к власти в Греции, «черные полковники» запретили ношение мини-юбок.
24 апреля — День ангела
Имена для девочек по православному календаре 24 апреля не упоминаются.
Имена для мальчиков по святцам 24 апреля: Антип, Ефим, Николай, Петр, Харитон, Яков.
24 апреля — День рождения знаменитостей
1620 — английский статистик, основатель демографии Джон Гронт.
1743 — английский изобретатель механического ткацкого станка Эдмунд Картрайт.
1880 — изобретатель застежки-молнии Гидеон Сундбэк.
1942 — американская певица и актриса, также — композитор, режиссер, продюсер и политическая активистка Барбра Стрейзанд.
1952 — французский модельер Жан-Поль Готье.
1955 — украинский журналист Юрий Макаров.
Народные приметы на 24 апреля
В народном календаре 24 апреля — Антипа. В древности люди говорили, что Антип открывает воды, то есть снег к этому времени уже весь растаял и Антип начинал распускать водоемы.
Люди 24 апреля гадали на урожай и погоду. Для полевых работ день Антипа считался неблагоприятным, ведь погода в это время была довольно неустойчивой.
Народные приметы на 24 апреля:
- Небо красное 24 апреля — май будет влажным и ветреным.
- Лед еще не растаял на реках к Антипу — лето будет холодным.
- Верба цветет — к потеплению.
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