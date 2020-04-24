24 апреля отмечают много важных праздников и исторических событий.

Politeka.net также расскажет, что празднуют 23 апреля по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.

Какой 24 апреля праздник в мире

День 24 апреля оказался богатым на праздничные даты. Так, сегодня в мире отмечают Международный день солидарности молодежи. Также 24 апреля своим профессиональный праздник могут отметить секретари, ведь именно сегодня — Международный день секретаря.

Кроме этого, сегодня празднуют День джинсов.

Национальные праздники 24 апреля:

День памяти жертв геноцида Армении

День памяти жертв геноцида армян во Франции

День республики Гамбии

День народного согласия Нигера

Шуточные праздники

Праздник борьбы с тупостью

Елена Зеленская раскрыла семейную тайну: «Выпили шампанского и…»

День ожидания своего Дня рождения

Исторические события 24 апреля: что интересного происходило

1793 — Екатерина II издала указ о создании на Правобережной Украине православной епархии.

1800 — начато создание библиотеки Конгресса США.

1833 — в США запатентована газированная вода.

1877 — Россия объявила войну Османской империи.

1884 — Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.

1900 — вышла основная книга Зигмунда Фрейда «Толкование снов».

1918 — состоялось первое в истории танковое сражение.

1967 — придя к власти в Греции, «черные полковники» запретили ношение мини-юбок.

24 апреля — День ангела

Имена для девочек по православному календаре 24 апреля не упоминаются.

Имена для мальчиков по святцам 24 апреля: Антип, Ефим, Николай, Петр, Харитон, Яков.

24 апреля — День рождения знаменитостей

1620 — английский статистик, основатель демографии Джон Гронт.

1743 — английский изобретатель механического ткацкого станка Эдмунд Картрайт.

1880 — изобретатель застежки-молнии Гидеон Сундбэк.

1942 — американская певица и актриса, также — композитор, режиссер, продюсер и политическая активистка Барбра Стрейзанд.

1952 — французский модельер Жан-Поль Готье.

1955 — украинский журналист Юрий Макаров.

Народные приметы на 24 апреля

В народном календаре 24 апреля — Антипа. В древности люди говорили, что Антип открывает воды, то есть снег к этому времени уже весь растаял и Антип начинал распускать водоемы.

Люди 24 апреля гадали на урожай и погоду. Для полевых работ день Антипа считался неблагоприятным, ведь погода в это время была довольно неустойчивой.

Народные приметы на 24 апреля:

Небо красное 24 апреля — май будет влажным и ветреным.

Лед еще не растаял на реках к Антипу — лето будет холодным.

Верба цветет — к потеплению.

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