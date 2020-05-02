2 мая отмечают много важных праздников и исторических событий.
Politeka.net также расскажет, что означает 2 мая по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.
Какой 2 мая праздник в мире
2 мая в мире отмечают интересный праздник — Всемирный день тунца. Этот праздник достаточно молодой, в 2019 году мы будем отмечать его только в третий раз. Всемирный день тунца был провозглашен с целью повысить осведомленность о ценности этого вида рыбы, а также об угрозах, с которыми сталкиваются популяции тунца.
Кстати, филе тунца — рекордсмен по количеству белка, по сравнению с филе других рыб. А размеры этой рыбы просто поражают — тунец может достигать в весе свыше 680 кг, в длине более 4,5 метра
Джоли уже не помешает: Брэд Питт после многолетней вражды с Джонни Деппом решился на отчаянный шаг
Молодая красотка из "Квартал 95" посветила бельем, изогнувшись в томной позе: "Ух, сочно"
ПриватБанк срочно предупредил о трудностях: запасайтесь наличкой
Индексация пенсий стартовала: кому повысят на 1000 гривен, а кто не получит ничего
Также сегодня — День независимости Израиля.
Шуточные праздники
Праздник солнечной улыбки
Первый день похудения к лету
Исторические события 2 мая: что интересного происходило
1611 — опубликована первая официально санкционированная англоязычная версия Библии — «Библию короля Иакова» (KJV, King James Version).
Новая Зайцева разнесла семь авто в Киеве: «влетел на сумасшедшей скорости», очевидцы потрясены
1848 — во Львове создана первая украинская политическая организация — Главная русская рада.
1892 — в Киеве запущен первый в Российской империи трамвай.
1925 — в Сан-Франциско открыт крупнейший в мире бассейн (длиной 305 м, шириной 46 м, глубиной до 4,26 м).
1949 — состоялся первый в СССР телерепортаж футбольного матча с московского стадиона «Динамо».
2 мая — День ангела
Имена для мальчиков по святцам 2 мая: Виктор, Егор, Никифор, Семен, Трифон.
Имена для девочек по православному календарем 2 мая: Матрона.
2 мая — День рождения знаменитостей
1859 — английский писатель Джером Клапка Джером.
1933 — советский киноактер Леонид Каневский.
1958 — ирландский футболист Дэвид О’Лири.
1975 — английский футболист Дэвид Бекхэм.
1983 — украинская модель и певица Кристина Коц-Готлиб.
Народные приметы на 2 мая
В народном календаре 2 мая — Ивана-воина. В этот день люди обращались с молитвами к Ивану-воина, в которых просили о хорошем урожае и защите от гроз и различных напастей. Ведь именно 2 мая часто случались первые весенние грозы.
Существовал обычай на Ивана выпекать пироги с разнообразными начинками. Затем этот пирог выносили в поле и клали на холст, обращаясь к Весне с просьбой об урожайном годе.
Народные приметы на 2 мая:
- Дождь 2 мая — июнь будет сухим и теплым.
- Теплая погода на Ивана-воина обещала холодный конец месяца.
- Облака быстро бегут по небу — в ближайшие дни дождя не будет.
Напомним, что Глоба назвал знака Зодиака, для которых май станет переломным: кто получит шанс изменить судьбу.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака получат шанс изменить жизнь к лучшему: кому в мае буде благоволить удача.
Также Politeka писала, что названы знаки Зодиака, у которых улучшится жизнь в 2020 году.