2 мая отмечают много важных праздников и исторических событий.

Politeka.net также расскажет, что означает 2 мая по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.

Какой 2 мая праздник в мире

2 мая в мире отмечают интересный праздник — Всемирный день тунца. Этот праздник достаточно молодой, в 2019 году мы будем отмечать его только в третий раз. Всемирный день тунца был провозглашен с целью повысить осведомленность о ценности этого вида рыбы, а также об угрозах, с которыми сталкиваются популяции тунца.

Кстати, филе тунца — рекордсмен по количеству белка, по сравнению с филе других рыб. А размеры этой рыбы просто поражают — тунец может достигать в весе свыше 680 кг, в длине более 4,5 метра

Также сегодня — День независимости Израиля.

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Исторические события 2 мая: что интересного происходило

1611 — опубликована первая официально санкционированная англоязычная версия Библии — «Библию короля Иакова» (KJV, King James Version).

Новая Зайцева разнесла семь авто в Киеве: «влетел на сумасшедшей скорости», очевидцы потрясены

1848 — во Львове создана первая украинская политическая организация — Главная русская рада.

1892 — в Киеве запущен первый в Российской империи трамвай.

1925 — в Сан-Франциско открыт крупнейший в мире бассейн (длиной 305 м, шириной 46 м, глубиной до 4,26 м).

1949 — состоялся первый в СССР телерепортаж футбольного матча с московского стадиона «Динамо».

2 мая — День ангела

Имена для мальчиков по святцам 2 мая: Виктор, Егор, Никифор, Семен, Трифон.

Имена для девочек по православному календарем 2 мая: Матрона.

2 мая — День рождения знаменитостей

1859 — английский писатель Джером Клапка Джером.

1933 — советский киноактер Леонид Каневский.

1958 — ирландский футболист Дэвид О’Лири.

1975 — английский футболист Дэвид Бекхэм.

1983 — украинская модель и певица Кристина Коц-Готлиб.

Народные приметы на 2 мая

В народном календаре 2 мая — Ивана-воина. В этот день люди обращались с молитвами к Ивану-воина, в которых просили о хорошем урожае и защите от гроз и различных напастей. Ведь именно 2 мая часто случались первые весенние грозы.

Существовал обычай на Ивана выпекать пироги с разнообразными начинками. Затем этот пирог выносили в поле и клали на холст, обращаясь к Весне с просьбой об урожайном годе.

Народные приметы на 2 мая:

Дождь 2 мая — июнь будет сухим и теплым.

Теплая погода на Ивана-воина обещала холодный конец месяца.

Облака быстро бегут по небу — в ближайшие дни дождя не будет.

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