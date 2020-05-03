3 мая отмечают много важных праздников и исторических событий.

Politeka.net также расскажет, что означает 3 мая по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.

Какой 3 мая праздник в мире

День 3 мая выдался богатым на праздничные даты. Именно сегодня в мире празднуют важную дату — Всемирный день свободы прессы. Этот праздник отмечают все страны, которые представлены в ЮНЕСКО, давая свое разрешение на свободное выражение мнений относительно любых тем, в частности власти.

Также 3 мая — День Солнца. Солнце — ближайшая к Земле звезда, которая определяет экологию нашей планеты. Цель праздника — привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии.

Кроме этого, все сладкоежки 3 мая могут отметить замечательный праздник — День кондитера.

Национальные праздники 3 мая:

День Конституции Республики Польша

День Конституции Японии

Шуточные праздники

Праздник прелюдий

День независимости от интернета

Исторические события 3 мая: что интересного происходило

1494 — Христофор Колумб открыл Ямайку.

1791 — Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принял Конституцию 3 мая. Это была первая конституция в Европе и вторая в мире (после Конституции США). В Польше этот день отмечается как национальный праздник.

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1783 — российская императрица Екатерина II запретила указом крестьянам Левобережной Украины и Слобожанщины переселяться из мест последней ревизии: состоялось закрепощение крестьян.

1880 — открыт первый в Украине львовский конный трамвай.

1904 — американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.

1995 — указом Президента Л.Кучмы установлен первый после 1991 года орден Украины — Богдана Хмельницкого.

3 мая — День ангела

Имена для девочек по святцам 3 мая: Федора.

Имена для мальчиков по православному календарю 3 мая Александр, Григорий, Николай, Федор, Феодосий.

3 мая — День рождения знаменитостей

1874 — французский парфюмер Франсуа Коти, которому принадлежит идея выпускать духи сериями и создавать «пробные» образцы.

1898 — одна из основателей государства Израиль, 4-й премьер-министр Израиля Голда Меир.

1921 — американский боксер в средневесовой категории, который признан лучшим боксером в истории спорта, Рэй «Шугар» Робинсон.

1933 — американский певец, «крестный отец соула» Джеймс Браун. В 1986 году в числе первых выбран в Зал славы рок-н-ролла.

Народные приметы на 3 мая

В народном календаре 3 мая — день Федора. Этот день был предназначен для поминовения умерших. Существовала традиция 3 мая ходить на кладбище и поминать своих усопших родных и близких. Никаких важных дел на 3 мая не планировали, в этот день запрещено было ссориться и веселиться.

Народные приметы на 3 мая:

Рябина еще не расцвела — осень будет холодной.

3 мая холодно — конец месяца будет жарким.

Много жуков — лето будет сухим.

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