В Египте ученые обнаружили сразу несколько уникальных гробниц

Так, недалеко от египетского города Луксор археологами было обнаружено сразу несколько древних гробниц. Кроме этого, они также нашли и уникальную промышленную зону.

В склепах, которые были обнаружены, были древние украшения и керамика. Ученые установили, что все находки относятся к 18 династии фараонов. Кроме захоронений, ученые раскопали одну из первых промышленных зон Древнего Египта. Внутри были остатки строительных материалов. Изучение находок продолжается, но часть из них уже были выставлены на показ. Что касается самой усыпальницы, то ее планируют открыть для посещения туристов уже в самое ближайшее время.

«Эта промышленная зона стала уникальным открытием в долине царей. Обычно мы находили лишь гробницы. В этом же районе рабочие украшали троны, в некоторых мастерских изготавливали мебель и украшения для фараонов», — рассказал археолог Захи Хавасс.

Ранее сообщалось, что древнее поселение и мумии возрастом около трех тысяч лет были обнаружены в окрестностях йеменской столицы Саны.

Так, в ходе археологических исследований было сделано сразу два открытия: древние поселения в окрестностях Саны и высеченные в скалах захоронения мумий. По слом ученым, им более трех тысяч лет.

Древнее поседение относится к бронзовому веку. Найденные остатки от домов были построены из камня. А вот сами мумии были уже найдены в окрестностях поселения.