Самые дорогие блюда в мире могут стоить тысячи долларов и на эту сумму можно устроить себе райских отдых, но вот истинные гурманы думает совершенно не так

Цена за некоторые блюда в лучших ресторанах мира может быть просто колоссальной. Но люди готовы платить такие деньги за это. Politeka собрала самые дорогие блюда, цена на которые находится на грани дозволенного (чтобы посмотреть видео доскролльте страницу до конца).

Багель с золотистой корочкой

Это традиционное еврейское лакомство. Но это не обычный бублик, а особенный багель, придуманный поваром отеля Westin Hotel в Нью-Йорке Фрэнком Тужагом. Для его приготовления кулинар использует белый трюфель из итальянской Альбы, желе из ягод годжи и сусальное золото, которым покрывается деликатес. Заказывать его нужно за сутки, так как трюфель везут из Италии.

Стоимость: 1000 долларов.

Фритата для гурманов

В традиционном виде это по сути обычный омлет я колбасками, сыром и овощами. Однако клиентам нью-йоркского ресторана Norma’s в Le Parker Meridien Hotel предлагают особенный вариант блюда.

В омлете для гурманов колбасу заменяют мясом лобстера, а сверху украшают севрюжьей горькой икрой, которая стоит около 650 долларов за 100 грамм. Интересно, что с момента появления в меню это блюдо продали всего 12 раз.

Стоимость: 1000 долларов.

Стейк вагю

Это особенной стейк из мраморной говядины, при приготовлении которого используют специально разработанную японскую технологию. Его готовят из бычков, которых сначала выпасают на лугах, а потом обездвиживают и кормят специальным пивом. Животным также делают массаж, чтобы их мясо было нежным.

В результате образуется мясо, внешним видом напоминающее мрамор и обладающее множеством полезных свойств. Жарят такой стейк без добавления масла, но с морской солью.

Стоимость: 2800 долларов.

Пицца «Рояль 007»

Шеф-повар Доменико Кролла славится пиццей с портретами. Пицца «Рояль 007», разумеется, посвящена Джеймсу Бонду. В ее состав входят вымоченные во французском коньяке лобстеры, маринованная в дорогом шампанском черная икра, копченный шотландский лосось, итальянская ветчина «проскуитто», бальзамический уксус и помидоры. Украшается блюдо тончайшими золотыми хлопьями.

Стоимость: 4200 долларов

Десерт «Рыбак на ходулях»

Десерт похожий на итальянскую кассату, приготовленный на основе шампанского, подают в отеле «Fortress» на Шри-Ланке. Его украшают золотым листом, поливают ирландским сливочным ликёром и подают с манго и гранатом. Но самый главный декор – это рыбак на ходулях из шоколада, украшенный аквамарином весом 80 карат.

Стоимость: 14500 долларов.

Десерт Frrrozen Haute Chocolate

В ресторане Serendipity 3 подают особый десерт. Он сделан из листа съедобного золота, мороженого, различных редких видов какао и самого дорогого в мире трюфеля. В цену десерта входят золотая ложечка и золотой браслет с бриллиантами, которым украшена креманка.

Стоимость: 25000 долларов.

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