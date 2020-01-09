Украинские Карпаты всегда славились своими мольфарами, которые не только могли предсказывать будущее, но и управлять силами природы

Так, с древности в украинских Карпатах жили загадочные мольфары, которых все уважали, ходили с советами и иногда даже побаивались. Как пишет Politeka, им всегда приписывали различные сверхъестественные способности, которыми они обладают. Якобы они могут видеть и прошло и будущие, а некоторые могут управлять силами природы.

Одним из главных атрибутов мольфара является маленькая секира бартка. Раз в год они обязательно уходят в неизвестные пещеры и проводят там 12 дней и ночей. Считается, что именно за этот период времени происходит энергетическое и физическое очищение.

Жители Карпат считают, что мольфары это своеобразные проводники между этим и иным миром. На них часто возлагают ответственность за село и его жителей. Не редко многие люди именно к ним отправляются за помощью. Ведь в них они видят силу и мудрость, которая может помочь справится с любыми жизненными неурядицами.

По типу энергии происходит разделение мольфаров на солнечных и лунных. Также их разделяют по виду деятельности на вещунов, градовников и знахарей.

Вещуны способны видеть прошлое и предсказывать будущее, градовники могут управлять градом и бурей, а знахари способны лечить недуги травами и помогать заговаривать болезни.

Ранее сообщалось, что известный украинский мольфар Нечай, который погиб загадочной смертью, предсказал судьбу Украины. К примеру, он уверял, что наш генофонд постараются уничтожить, а территории будут растаскивать на куски.

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