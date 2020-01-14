Всплыло пророчество о будущих событиях в РФ, которые были предсказаны православной старицей Макарией
Блаженная схимонахиня Макария (в миру Артемьева Феодосия Михайловна) родилась в многодетной семье 50-летних рабочих Михаила и Феодосии.
С полутора лет у нее заболели ноги, а с трех она не могла ходить, а лишь ползала. Когда ей исполнилось восемь лет она часто впадала в летаргический сон и могла неделями не просыпаться.
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Через несколько лет в ней проснулся дар исцеления, который помогал ей лечить болезни людей. Легенды гласят, что родители не могли прокормить семью и оставили девочку на улице, где ее подобрала старая монахиня, с которой Макария прожила около двадцати лет. Позже она сама приняла монашество.
Известно, что к ней приезжали люди со всех уголков, ища исцеления. Она никогда не отказывала им в помощи. Кроме того женщине приписывают дар ясновиденья.
В свое время она предсказала нашествие китайцев на территории Российской Федерации. Православная старица предупреждала, что россиянам нужно опасаться людей с Востока. Она считала, что китайцы злые люди, которые пойдут в атаку на россиян.
Кроме того, она предсказывала большой голод во всем мире. Причиной этому она называла тьму, которая накроет землю, а без солнечного света начнется неурожайность.
Солнце лишь несколько раз появится, а потом снова скроется, чтобы погрузить мир навсегда во тьму.
Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.
Также Politeka сообщала, что РФ ждут тяжелые времена в 2020 году, Мессинг оставил предупреждение.