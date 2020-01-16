Советский эстрадный артист Вольф Мессинг, которого называли величайшим телепатом своего времени, не раз делал прогнозы о будущих событиях в Российской Федерации

С раннего детства Вольф Мессинг обладал настоящим талантом, у него была просто феноменальная память: он с легкостью запоминал тексты талмутов.

Вольфу Мессингу также приписывают дар предсказания о будущем, а также дар чтения мыслей любого человека, который находился возле него. Его жизнь окружена всевозможными слухами и домыслами, это также касается и предсказаний, которые он делал при жизни.

Он часто делал прогнозы о будущем мира, но большинство его пророчеств все же были о Российской Федерации. Так, по его словам РФ в 2020 году ждет немало тяжелых испытаний, а также перемен, которые могут привести к катастрофе. Ко всему прочему, он отмечал, что россияне столкнутся с природными неизбежными катаклизмами.

Также Мессинг пророчил возможные эпидемии, которые всколыхнут россиян, а также демографические провалы в РФ, которые он связывал с изменением семейных ценностей в обществе.

На 2020 год Мессинг оставил пророчество и для всего мира. Он уверял, что никакой Третьей мировой не будет. По его словам мир захлестнут межнациональные конфликты, а также революционные движения, но они не перерастут в глобальный конфликт.

Также он предсказывал приход к власти во многих странах именно патриотов и реформаторов, которые попытаются сделать жизнь своих граждан лучше.

Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.

Также Politeka сообщала, что РФ ждут тяжелые времена в 2020 году, Мессинг оставил предупреждение.