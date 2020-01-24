Украинская певица Ирина Билык представила новый клип, который вызвал неоднозначную реакцию в Сети

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram певицы.

"Долгожданная премьера. Клип "Красная помада" уже доступен на YouTube, - написала Билык.

В клипе певица вновь предстала в образе роковой соблазнительницы. При этом в кадре она часто появляется в малопристойных образах.

В комментариях под постом и видео в на YouTube пользователи неоднозначно оценили новую работу.

Многие отметили, что образ Билык поразительно похож на Мадонну. "Я, листая ленту, сначала подумала у Мадонны премьера", "Вы здесь очень на Мадонну похожи", " Как Мадонна..идей ненашлось".

Другим понравился страстный образ. "Нереальная красотка! Такая секси", "Жаркий клип", "Спасибо!! Крутейшая работа...яркий пример отличия таланта и класса от дешёвок: откровенные сцены смотрятся сексуально и красиво, а не пошло. Браво, Ира!! И клип и песня супер"

Немало оказалось и критиков. "первые песни были подарены свыше, там смысл, рифма, наполненность и магические (чарующие) слова... последние песни похоже писались с бодуна или по необходимости... острой необходимости творчества...", "Извините, Ира, но песня не очень...точнее не тронула..."

Напомним, что ранее певица поделилась совместным фото с сыном. На фото Ирина сидит на стуле в черной одежде и смотрит в камеру. Рядом на полу находится сын Глеб. Он также сконцентрировал свой взгляд на объектив. Видно, что на полу лежит ткань, на которой и разместился наследник Билык.

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