Известная украинская певица Ирина Билык решила предположить, как бы ее звали, если бы она родилась в Африке

Певица опубликовала фотографию женщины с пышной прической. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если бы я родилась в Африке, меня бы назвали Ифе, что в переводе означает Любовь. Как вы думаете, какая могла бы быть, в таком случае, моя африканская фамилия?", - написала Ира под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"Ирка, ну и дела,ты на Киркорова похожа, да), сколько фотке этой Ир, как Африканский ты Имир),но это юмор всё друзья,красива Ира правда да?)", "Спросите у Гайтаны её девичью фамилию и не мучайтесь", "Билык, она и в Африке - Билык! Такой другой просто нет! Вы невероятная", "Очень необычно, но не плохо.".

Ранее мы сообщали, что Билык с начесом и в косухе ошеломила образом.

Известная украинская певица Ирина Билык опубликовала новый снимок в социальных сетях. Она показала свой необычный начес на голове. Судя по всему, певице не понравилось, какую прическу ей сделали стилисты.

«Люблю вермишель... от этого иногда и прическа, наверное, превращается в спагетти. А вам нравится прическа "взрыв на макаронной фабрике"?», – прокомментировала она свой внешний вид.

Сообщалось, что Билык ошарашила постаревшим видом в бесформенной одежде.

Певица Ирина Билык посетила вечеринку в честь 15-летия журнала Viva в Киеве. ля события она выбрала роскошный и пышный черно-красный наряд: бесформенное красное платье мини, высокие красные сапоги, черные лосины. Сверху она накинула черный мужской пиджак, а на голову – черную шляпу. В целом, образ вышел немного экстравагантным.

"Решили на днях собраться с девочками большой и дружной компанией и тут выяснилось, что многих мужья реально ограничивают и не отпускают никуда без их сопровождения.", - написала певица.

Напомним, Коляденко раскрыл настоящую причину расставания с Билык

А еще Politeka писала, что Ирина Билык успела сделать фото рядом с авто перед трагедией

Также Politeka сообщала, что 49-летняя Билык взбудоражила видом в прозрачном платье



