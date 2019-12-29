"Снегурочку приглашают для детей, а в таком виде вызывают для..."

49-летняя украинская певица Ирина Билык эпатировала публику, показав себя в неожиданном образе

Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм фото, на котором предстала в нескромном виде. Так, Билык позирует, лежа на диване, вытянув вперед скрещенные ноги в "бомбезных" ботфортах на огромном каблуке. На плечи артистки накинут мужской пиджак, а на голове черная фуражка. Заметно, что певица в мини, так как видны ее бедра. Дерзкий взгляд и броский макияж дополнили брутальный образ певицы.

"А вы только Снегурочку вызывали??😜", - подписала снимок Билык.

Кадр вызвал настоящий фурор на страничке звезды. Комментирующие выстроились в очередь, чтобы оставить восторженный отклик.

"Ирина что ж ты блин творишь,ты ведь наверно уже спишь,а нам что делать мужикам,ведь фото выложила нам...такое что заснуть не в мочь,иль будешь снится всю нам ночь)🌹"

"Да, Ирочка... Сапоги повидали многое😜 Вы лучшая🌺"

"Очень похожа на Мадонну"

"С такими копытами?"

"Іра,а як ви ходите в цих чоботях?"

"Ничего себе Снегурочка....!!!... А где дубинка и наручники...?!?"

"Да....Мадонна похожа на Иру ......😂"

"Снегурочку приглашают для детей, а в таком виде вызывают для..."

"Я бы и вас хотел вызвать."

Ранее мы сообщали, Билык рассказала о самом необычном Новом годе в своей жизни. Произошло это в центре Киева. По словам артистки, она ехала к своей подруге, на часах было 23.55, когда ее авто заглохло посреди Крещатика. Необычно, конечно, но делать было нечего. Она вместе с компанией вышли из машины и встретили Новый год на улице, где как раз собралось много других людей.

"Ну, мы выскочили, на снегу пили, танцевали, поздравляли друг друга. Это было классно, потому что на Крещатике всегда классно!", - поделилась звезда.

Что касается 2020-го, то Ирина Билык призналась, что не думает о семейном праздновании Нового года, ведь ее муж Аслан Ахмадов не собирается приезжать в Украину на праздники. По словам артистки, он должен прилететь лишь после 15 января.

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