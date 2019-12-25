Ирина Билык рассказала, что каждый день может быть наполнен чудесами

Украинская певица Ирина Билык поделилась своими планами на Новогодние праздники

За кулисами праздничного концерта «Музыкальная платформа», который один из каналов покажет в новогоднюю ночь, популярная украинская певица Ирина Билык сделала несколько неожиданных заявлений, пишет Знай.

Стало известно, что на концерте певица исполнит новую песню «Красная помада». За кулисами шоу она призналась, что все еще не имеет никаких планов на праздники, ведь у нее есть несколько предложений на эти дни.

Билык отметила, что она планировала собраться с друзьями дома и провести праздничные дни вместе с ними. Как оказалось у нее много друзей среди простых людей и они еще не решили, что будут делать на Новый год.

Ко всему прочему, она вспомнила, самый запоминающийся Новый год в ее жизни. Она рассказала, что это было странное происшествие, наполненное чудом.

«Вы же знаете, наша жизнь такова, что каждый день может происходить что угодно. Наверное, очень странно было, когда моя машина остановилась в 23:55 на Крещатике. Я ехала к подруге, а машина остановилась, я не знала, почему – на улице салют, все люди с шампанским, мы тоже. Ну, мы выскочили на снегу пили, танцевали, поздравляли друг друга. Это было классно, потому что на Крещатике всегда классно!», - объяснила Билык.

Кроме того, Ирина Билык призналась, что не думает о семейном праздновании Нового года, ведь ее муж Аслан Ахмадов не собирается приезжать в Украину на праздники. По словам артистки, он должен прилететь лишь после 15 января.

«Я думаю, он не приедет», - сказала певица.

Также ранее сообщалось, что известная украинская певица Ирина Билык показала подросшего сына Глеба на совместном фото.

Снимок Ирина опубликовала черно-белый. На нем певица склонила голову над головой Глеба. Черная одежда мамы и сына прямо слилась вместе. Фото получилось очень чувствительным.

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