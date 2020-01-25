Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и резкой сменой имиджа

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, пишет Рoliteka.net.

Несколько дней назад звезда показала серию семейных фото из отдыха, накоторых позировала с супругом и ребенком в Италии. После семейных праздников певица отправилась на курорт в теплые края.

На новом кадре звезда позировала в легкой голубой кофте и такого же цвета брюками, прикрыв глаза солнцезащитными очками. Волосы певица распустила, похваставшись идеальным золотистым оттенком.

«Холодно 🥶... кто чем согревается? Я - тёплыми фото 💙 кто меня сегодня увидит, обнимайте 🤗 дайте теплоты!», – написала Вера под новым постом.

Поклонники тут же принялись комментировать:

«ох)) я бы с удовольствием и радостью вас обняла! вы замечательная! просто вижу вас и улыбаюсь и тепло так растекается по всему телу)) от вашей энергетики позитивной😊😊😊🤗», «У нас в Киеве теплота и солнышко😁 я бы с удовольствием вас увидела и обняла ❤️», «Вера, что вам холодно все время? Что с железом и щитовидкой? 😳😳😍», «Я б тоже в песочке повалялась щас. Устала от зимы».

Не так давно звезда озадачила заявлением о «важном событии в своей жизни». Поклонники тут же предположили, что Вера снова беременна и засыпали пост в Инстаграм целой кучей комментариев. А спустя еще несколько дней, чтобы позволить фанатам в комментариях погадать, что же она хочет им сообщить, Вера сделала новое заявление. Оказалось, что певица не беременна, а презентует свое "детище" – собственную линейку косметического бренда VERA.

Чтобы подогреть интерес к данной продукции собственного производства в разделе Стори Вера показала серию кадров, сделанных во время её работы, связанной с непосредственной разработкой косметических средств новой марки.

Не обошлось и без курьезных случаев. Во время герметизации Вера вошла в комнату с чашечкой кофе и из-за сильного распылителя воздуха пролила большую часть напитка вокруг, что можно заметить на представленных кадрах.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

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