Лера Кудрявцева рассказала всему миру о том, что у нее протек имплант – как звезда справилась со сложной операцией и о поддержке мужа - хоккеиста Игоря Макарова в этой связи – она рассказала российским журналистам

Как мы ранее писали, Лере, которая ранее встречалась с популярным российским певцом Сергеем Лазаревым, понадобилась срочная операция по удалению груди, теперь же – у нее жизнь, можно сказать, что началась новая и с трудностями звезда справилась, более того, утверждает она, мужу ее обновленный бюст – очень нравится:

«Мой муж очень доволен новой грудью. Я переживала, ведь когда 15 лет ходишь с большим бюстом, и тебе что-то мешает, думаешь: ну как же», — признается Кудрявцева «Starhit».

Лера также призналась, что не хочет делать новую грудь и о том, что ее устраивает небольшой размер.

Также отмечается, что, благодаря огласке, как оказалось, с проблемой, такой, как у Леры сталкивались и много других женщин:

«За последнее время объявились и другие женщины, у которых появились схожие проблемы. Оказалось, что еще 10-15 лет назад эта операция не была так изучена, и всем обещали «пожизненную» гарантию на импланты, а также никто не говорил, что их нужно менять раз в семь-девять лет», - идет речь в материале.

В слову, российская звезда Эвелина Бледанс несколько лет назад также увеличила бюст, и отметила, что теперь, зная с какой проблемой столкнулась Лера – пойдет через пару лет на плановую проверку.

Ранее сообщалось о том, что телеведущая жалеет, что 15 лет назад легла под нож пластического хирурга. По словам знаменитости, у нее тогда была красивая грудь.

«Я вошла в новый год чистая как майская роза! Я очень довольная и, слава богу, что избавилась от этих жутких "балконов"», – заявила она в интервью журналистам российского телеканала МУЗ-ТВ.

В декабре врачи обнаружили, что один из грудных имплантов Кудрявцевой порвался около 5-6 лет назад и растекся по мышцам. Никакая боль и симптомы не присутствовали, кроме обычной головной боли и упадка сил, которые присущи всем жителям мегаполиса. Однажды она зашла почитать исследования о маммопластике и решилась на МРТ.

«Это была не просто операция - раскрыли импланты, сняли - и всё. У меня в одной груди был порван имплант, он растекся, хотя хирурги кричат, что он не может растечься. Он не может растечься за год, но у меня это было долго. Я об этом не знала. И поэтому он мигрировал-мигрировал и превратился в итоге в такую кашу, которую выковыривали у меня из мышц», – шокировала подробностями телеведущая.

Отметим, что на интервью она пришла в закрытом брючном костюме красного цвета с черным топом, а не с декольте, как вошло у нее в привычку.

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