Певец Сергей Лазарев не мог не навестить свою бывшую возлюбленную Леру Кудрявцеву в больнице

Об этом пишет Стархит.

Как известно, популярная телеведущая Лера Кудрявцева, которая перенесла операцию по удалению грудных имплантов, продолжает восстанавливаться под присмотром медиков.

В больницу к ней приезжают не только родные, но и коллеги по цеху. Не мог ее не навестить бывший любовник Сергей Лазарев, с которым они прожили несколько лет.

Сам певец никогда не скрывал, что его не впечатляет искуственный бюст Леры Кудрявцевой. Но это никогда не обижало телеведущую.

«Сергей, до сих пор смеюсь от твоего «Мне твои с*ськи никогда не нравились», — обратилась Кудрявцева к бывшему любовнику Лазареву.

Как известно, звездная пара встречалась с 2008 года и их роман длился 4 года, но поклонники считали эти отношения "наигранными".

«Я благодарен тебе за все! Ты из мальчика сделала мужчину. Я все еще делю — есть жизнь до тебя и после. Да, ты была взрослее, но я никогда не чувствовал разницы. А когда ты «включала мамочку», то я эту «функцию» сразу выключал. Любила все-таки поучать меня», — недавно заявил 36-летний певец Сергей Лазарев, вспоминая роман с Кудрявцевой.

Ранее мы сообщали о том, что Лера Кудрявцева осталась без груди. 48-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева на днях перенесла серьезную операцию из-за разрыва грудного импланта.

Оказалось, 15 лет назад она в одной из московских, якобы проверенных, с хорошей репутацией, клиник, сделала себе операцию по увеличению груди.

Врач ей тогда сказал, что срок гарантии - пожизненный - и "хоть танком дави" ничего с имплантами не случится. Однако, недавно выяснилось, что уже лет 5-6 как один из них лопнул и все это время силикон выливался "куда только можно".

Пластический хирург Светлана Жаркова заявила, что инцидент с Лерой Кудрявцевой - исключение из правил. По ее словам, телеведущая могла получить серьезную травму в анамнезе и даже не догадываться о ней.

Но специалист в недоумении, почему Лера Кудрявцева несколько лет ходила с поврежденными имплантами.

Напомним, телеведущую застукали за неожиданными развлечениями: "Попросила еще...".

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