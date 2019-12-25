Инцидент, который произошел с телеведущей Лерой Кудрявцевой, можно назвать исключением

Об этом в комментарии журналистам рассказала пластический хирург Светлана Жаркова, передают Дни.

Как утверждает специалист, установка имплантов - безопасная процедура, а разрыв у Леры Кудрявцевой - исключение из правил.

"Располагая очень скудной информацией из ее поста в "Инстаграм", можно предположить, что была травма в анамнезе. Ведь эти импланты имеют пожизненную гарантию, их оболочка достаточно прочная, и порваться просто так не может. Возможно, было какое-то сильное механическое воздействие, что и привело к печальным последствиям", – объяснила Жаркова с профессиональной точки зрения.

Но хирург в недоумении из-за того, что популярная телеведущая Лера Кудрявцева длительное время ходила с поврежденными имплантами.

"Лера пишет, что проходит чек-ап (комплексная проверка здоровья в клинике) один раз в год. Мне непонятно, как на протяжении пяти или шести лет при прохождении чек-апа разрыва импланта не обнаружилось. И почему она так долго ходила с надорванными имплантами", – в недоумении Жаркова.

Специалист утверждает, что для Леры Кудрявцевой сейчас самое главное следить за своим здоровьем. Она не сомневается, что телеведущая быстро придет в норму и скоро опять засияет на телевидении.

"Женщина молодая, сильная, восстановится. Потом уже будет решаться вопрос об эстетике. Вряд ли она решится в ближайшее время на установку имплантов, но грудь, конечно, будет выглядеть не самым лучшим образом", – озвучила хирург свой профессиональный вердикт.

Грудь звезды, по словам Жарковой, будет провисать, ведь импланты после операции растягивают ткани.

"То, что произошло с Лерой Кудрявцевой – это исключение из правил. Миллионы женщин живут с имплантами, и у них все хорошо. Но риски есть всегда при любой операции. Другое дело, насколько они велики в каждом отдельном случае", – резюмировала специалист в общении с журналистами.

Ранее мы сообщали о том, что Лера Кудрявцева осталась без груди. 48-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева на днях перенесла серьезную операцию из-за разрыва грудного импланта.

Оказалось, 15 лет назад она в одной из московских, якобы проверенных, с хорошей репутацией, клиник, сделала себе операцию по увеличению груди.

Врач ей тогда сказал, что срок гарантии - пожизненный - и "хоть танком дави" ничего с имплантами не случится. Однако, недавно выяснилось, что уже лет 5-6 как один из них лопнул и все это время силикон выливался "куда только можно".

Напомним, телеведущую застукали за неожиданными развлечениями: "Попросила еще...".

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