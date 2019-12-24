48-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева на днях перенесла серьезную операцию из-за разрыва грудного импланта

Как передает Politeka.net, мы решили показать снимки знаменитости до страшной беды, что ее настигла. Пышногрудая красавица еще недавно была абсолютно счастлива, тем более что в августе этого года она стала мамой во второй раз, несмотря на свой возраст. Звезда родила дочку от хоккеиста Игоря Макарова, который младше ее на 17 лет. Пара находится в браке уже 5 лет.

Так, Лера 23 декабря опубликовала снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала свою руку в бинтах - подготовленную для капельницы. Поклонники Кудрявцевой не на шутку забеспокоились о состоянии ее здоровья. Худшие предположения подтвердились - звезда, действительно, находится в больнице и перенесла опасную операцию. Лера написала в соцсети, что расскажет подробности о случившемся, если 200 человек под ее фото признаются, что у них импланты в груди. Так как фолловеры очень сильно распереживались о телеведущей, то необходимое количество ответов быстро набралось и уже через час после первого поста Кудрявцева сделала второй, в котором рассказала все детали.

Оказалось, 15 лет назад она в одной из московских, якобы проверенных, с хорошей репутацией, клиник, сделала себе операцию по увеличению груди. Врач ей тогда сказал, что срок гарантии - пожизненный - и "хоть танком дави" ничего с имплантами не случится. Однако, недавно выяснилось, что уже лет 5-6 как один из них лопнул и все это время силикон выливался "куда только можно".

Лера сделала пост, чтобы предостеречь женщин быть очень осторожными в этом вопросе и со всей ответственностью относиться к выбору клиники и проведению после ежегодных медицинских осмотров.

Комментирующие поддержали знаменитость, в том числе и ее звездные фолловеры. В частности, муж певицы Аллы Пугачевой, комик Максим Галкин, похвалил Леру за мужество и искренность.

"Лера, здоровья тебе! Какой ты молодец, что нашла в себе мужество рассказать свою историю, это может уберечь и предостеречь многих!", - написал Галкин.

Также здоровья Лере пожелал ее экс-любовник Сергей Лазарев.

Напомним, телеведущую застукали за неожиданными развлечениями: "Попросила еще...".

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