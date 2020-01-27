Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях
Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.
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Физические нагрузки и постоянные концерты положительно сказываются на внешнем виде Светланы. Свою подтянутую фигуру она демонстрирует как в клипах, так и на сцене, где выступает в весьма откровенных нарядах. Впрочем, певица любит и отдохнуть, что показала сегодня в Инстаграм на своей странице.
Светлана Лобода очень ответственно относится к наполнению своего микроблога и практически каждый день пополняет коллекцию своих снимков. В этот раз артистка показала сразу несколько кадров из отдыха. На первом пеыица позировала в пикатном виде, засветив пятую точку в коротеньком сарафане с леопардовым принтом. На кадре также видно, что звезда позировала без белья.
На втором снимке в разделе Стори певица появилась в спортивном наряде, судя по всему, без макияжа. Поскольку в данном разделе функция комментариев отключена, поклонники не смогли написать ничего под фото.
Незадолго до этого Светлана показала, как позировала в пляжном платье-накидке, оголяющем ее формы и длинные стройные ноги.
Дополнила образ массивными украшениями золотистого оттенка (издалека невозможно разглядеть форму длинных сережек и подвески), а также распущенными пышными волосами.
"Я дышу - и значит, я люблю, я люблю - и, значит, я живу", - процитировала Светлана Высоцкого под фото.
Похоже, физические нагрузки и постоянные концерты положительно сказываются на внешнем виде Светланы. Свою подтянутую фигуру она демонстрирует как в клипах, так и на сцене, где выступает в весьма откровенных нарядах. Впрочем, певица любит и отдохнуть, что показала сегодня в Инстаграм на своей странице.
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