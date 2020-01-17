На новых снимках артистка показала себя в стильном образе вместе с дочерью

Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

Сама артистка славится своим трудолюбием – звезда без усталости способна отработать множество концертов подряд, пересекая границы и преодолевая километры между городами и странами. Она собирает полные площадки и впечатляет зрелищным шоу и яркими костюмами.

Не забывает звезда проводить время со своими девочками - младшей дочерью Тилльдой и старшей девочкой Евангелиной. В этот раз артистка отправилась с ними в отпуск за границу. Счастливыми фото со своей старшей дочерью Светлана поделилась несколько часов назад в Инстаграм.

Так, на новых снимках артистка показала себя в стильном образе – Светлана позировала в светлой футболке, джинсовой куртке, черно-белых штанах и белых кроссовках. Лобода была с распущенными волосами, а глаза прятала за солнцезащитными очками. На снимке видно, что дочь Светланы также одета очень стильно.

При этом недавно в разделе Стори звезда решила показать ранние кадры выступления. Так, певица разместила серию снимковв синем блестящем костюме.

Как видно, перед камерой Лобода появилась в синем сверкающем костюмчике, который состоит из крошечной юбочки – она скреплена декоративными цепочками по боках, и такого же крошечного топа с объемными элементами на плечах. На голове звезды огромная шляпа, которую фолловеры назвали торшером, так она на него похожа.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.