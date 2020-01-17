Светлана Лобода поделилась кадрами своей откровенной фотосессии, в которой она позирует в белье и латексе

Популярная украинская певица, которая перебралась жить и работать в Россию, никогда не отличалась излишней скромностью. Ее сценические наряды часто бывают эпатажными и весьма откровенными.

Артистка любит держать поклонников в курсе своей жизни, и постоянно обновляет свой Инстаграм, публикуя новые фото и видео.

Как передает Politeka, на этот раз Лобода поделилась кадрами горячей фотосессии, в которой она предстала в образе настоящей женщины-вамп.

На кадрах Лобода позирует в разных нарядах. На первых нескольких снимках она томно раскинулась на заднем сидении машины в кожаной куртке, под которой из одежды лишь черный кружевной бюстгалтер. Образ дополняет романтичная прическа певицы, чьи волосы спадают на плечи крупными волнами.

На следующем фото Лобода стоит спиной к камере в черном кожаном пальто и туфлях на высокой красной шпильке. И на последнем снимке Лобода предстает в одном лишь черном белье и с нарочито небрежной прической.

К сожалению, поклонники певицы не смогли прокомментировать эти кадры, так как в разделе Сторис нет соответствующей функции.

Отметим, что не так давно певица представила целый альбом в новом стиле, некоторые песни произвели фурор. При этом Светлана не забывает не только заниматься продвижением новых композиций, но и участвовать в различных шоу.

В этот раз звезда представила видео со съемок в российском шоу «Вечерний Ургант». Звезда позировала в шикарном костюме малинового оттенка. Ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице яркий макияж. Лобода запечатлена в момент, когда рядом с ней позировал и сам Иван с серьезным выражением лица.

Во время ролика также можно услышать забавный момент со съемок, похоже, артисты были очень довольным новым выпуском, причем не меньше, чем сами поклонники Лободы. По мнению пользователей сети, Светлана рассказала таким образом о своих отношениях с Линдеманном.

Напомним, Лобода удивила счастливым видом рядом с повзрослевшей дочерью.

Как сообщала Politeka, похудевшая Лобода поразила цветущим видом на отдыхе: "Ох, эти ноги от ушей...".

Также Politeka писала, что Лобода в коротких шортиках свела с ума не только мужчин: "без одежды еще лучше".