Анна Седокова порадовала фанов фото из лифта

Исполнительница позировала в достаточно сдержанном наряде, но в откровенной позе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской певицы.

Анна Седокова на этот раз предстала перед публикой в толстовке, штанах и ботинках, артистка вела себя на камеру в привычной для нее манере: развела ноги, одну из них немного приподняв:

«Привет. У меня для вас три горячие новости 🔥🔥🔥 , если вы уже в нашей семье или хотите быть с нами 🌴 Первое: несколько минут назад появился новый бежевый костюм…», - и так далее – артистка прихвастнула успешным бизнесом в сети.

Поклонники от таких кадров знаменитости очень заактивничали - пишут, что Анна не перестает их удивлять и что певица прекрасно выглядит. Кроме того, некоторые из фолловеров отметили, что Анне идет любой наряд, и она прекрасно выглядит не только в белье или слишком откровенной одежде:

"Просто супер"

"Красотка"

"Хотим, очень хотим к вам"

Ранее исполнительница вместе со своим относительно новым, если можно так выразиться, возлюбленным - пара стала афишировать свои отношения всего несколько месяцев тому назад, поздравила пользователей с Новым годом.

Анна Седокова на этот раз предстала перед публикой в экстремальном мини, толстовке, ботфортах и стильной оправе, и вела себя на камеру в привычной для нее манере: артистка всячески кокетничала, тем временем ее бойфренд - бактеболист Янис Тимма - нежно приобнимал экс-ВИа Гру за талию и "пощупывал" за животик.

Поклонники от таких кадров знаменитости просто в восторге - звезда сети Седокова частенько балует поклонников подобными порциями "личных" видео:

"Красивая пара"

"Молодцы"

"...Рано еще о любви безумной говорить..."

Примечательно, что пост прокомментировала и известная украинская телеведущая Леся Никитюк, оставив под записью три сердца-эмоджи - видимо уж очень ей новое видео с парнем Седоковой пришлось по душе.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом