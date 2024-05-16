Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что покушение на Фицо следует рассматривать в контексте предупреждений об активизации российской агентурной сети в Европе и подготовке терактов.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, покушение на словацкого премьера Фицо напоминает ему 1914 год, покушение Гаврила Принципа на кронпринца Фердинанда в Сараево, закончившееся убийством и поводом к началу Первой мировой войны.

«Сейчас фактически это все может быть использовано по-разному абсолютно, потому что есть предварительная информация о том, что россия планирует ряд терактов и покушений, в частности, на территории стран ЕС», - отмечает Александр Мусиенко.

Попутно он рассказывает, что недавно с коллегами провел в Киеве круглый стол, посвященный тому, как убивает российских террор, нацеленный, в частности, на представителей дипломатических ведомств стран Запада, на СМИ, а также и на Украину, на мирные города и мирных людей, на власть, на спецслужбы и т.д. Все это, констатирует эксперт, покушения, убийства, дестабилизации и ИПСО, и это касается Европы.

«Посмотрите сообщения только за прошедшие недели от главы немецкой контрразведки о том, что россия фактически активизирует свою агентуру в Германии. И сообщения из Британии о том, что россия может осуществлять вербовку фактически через ГРУ агентуры в террористическую организацию «вагнер» с целью дестабилизации, совершения терактов и покушений, убийств, преступлений», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мартынова заявила, что с демократической беларусью не покончено, есть белорусы, которые это понимают, а потому помогают Украине.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал заявление Буданова в интервью The New York Times о том, что нам не хватает резервов.





