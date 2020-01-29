37-летняя украинская певица Елка (Елизавета Иванцив), которая переехала в Россию, обескуражила преображением

Артистка, слывшая "пышечкой", еще некоторое время назад находилась в депрессии в связи с расставанием с мужем Сергеем Астаховым, однако судя по последним фото, которыми она делится в своем микроблоге в Инстаграм, певица сильно изменилась. Как передает Politeka.net, Елка теперь все чаще хвастается подтянутой фигурой, хвастаясь идельно плоским животиком, упругими ногами и подкачанными руками. Даже поклонники заметили кардинальные изменения во внешности артистки.

"Какая шикарная фигура😍 почему вы всегда ее прячете?" - "я ее не прячу. Я скорее не акцентирую на этом внимания. Я бываю в разной форме", - говорится в комментариях под фото ниже.

Елка смогла оставить переживания от расставания с любимым в прошлом и взять себя в руки. Согласно тем крупицам информации, которые просачиваются в прессу (так как сама артистка редко комментирует свою личную жизнь), в последнее время она "прописалась" в спортзале, оттачивая фигуру до идеальности. Певице уже удалось избавить от 15 лишних кг - теперь она выглядит лет на 10 моложе. Посмотрите фото до:

И после:

Ранее сообщалось, что Елка рассталась с мужем из-за его частых измен. В сети обсуждали, что артистка пережила болезненный развод и приостановила строительство большого коттеджа в поселке мужа, в котором собиралась "вить семейное гнездышко".

Также появилась информация, что после того, как Елизавета устроила Сергея своим администратором, тот стал вести разгульную жизнь и частенько ходил налево, пока жена зарабатывала деньги. Елка не опровергала, но и не подтверждала эти слухи, но как бы то ни было, если ее преображения связаны с разводом, то он пошел ей на пользу.

Напомним, похудевшая Ани Лорак похвасталась фигурой и удивила видом без макияжа: «Не узнать»

Как сообщала Politeka, MARUV поразила похудевшей фигурой в супер-мини: "Рядом с мужем расцвела"

Также Politeka сообщала, похудевшая Лобода поразила цветущим видом на отдыхе: "Ох, эти ноги от ушей..."