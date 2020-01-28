Ани Лорак продемонстрировала идеальную форму во время подготовки к новому выступлению

Известная украинская певица, которая вот уже несколько лет как живет и работает в России, готовится удивить своих поклонников новым выступлением. Как сообщает Politeka, Лорак опубликовала новые снимки с репетиций на своей странице в Инстаграм.

На фото певица в спортивных штанах и коротком черном топе тренируется в зале с другими танцорами. Фото наглядно демонстрируют, что Лорак заметно похудела, а также накачала впечатляющий пресс.

«Сегодня репетируем с балетом! Будем радовать и удивлять наших любимых зрителей!», - подписала кадры певица.

Ее поклонники тут же принялись обсуждать новые фотографии. Люди хвалили фигуру звезды, а также обращали внимание, что на фото она предстала совсем без макияжа.

«Прям девочка, девочка)», «Красотка! Каролина удачи», «Шикарная фигура», «Худышка такая», «Просто самая лучшая команда. Ох, а какая фигура у вас. Удачи вам, дорогие!», «Ого, какая стройная королева», «Красавица все моложе и моложе», «Солнышко наше», «Вы очень сильно изменились за это время) прям не узнать», «Какая красивая фигура! Отдых пошёл вам на пользу! Уже ждём новые номера и выступления», «Какая Вы красивая без макияжа», «Без макияжа просто девочка. Ну невероятная форма!!!», «Как будто 20 лет! Вау!», - пишут люди.

Как сообщалось ранее, Ани Лорак рассказала о предстоящих концертах, а также показала новое фото, где она позирует в необычном наряде.

«Скучала за вашими улыбками и теплом нашего общения. С нетерпением жду встречи с вами на #шоуthebest!», – сообщила она в сети, показав расписание будущих выступлений в российских городах.

На фото она позирует, размахивая руками в легком шифоновом наряде ядовито-желтого цвета. Волосы певицы гладко зачесаны назад. Образ дополняют массивные серьги под золото необычной формы. Красотка смотрит вдаль, приоткрыв рот.

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