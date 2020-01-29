В сети давно обсуждают развод 35-летнего украинского телеведущего и участника "Танців з зірками 2019" Владимира Остапчука. Наконец его бывшая супруга решилась рассказать правду

В прошлом году после 10 лет брака и рождения двух детей Остапчук расстался с супругой Еленой Войченко. Последняя откровенно поделилась причинами и обстоятельствами расставания, выложив все некрасивые подробности без утайки, передает Politeka.net со ссылкой на программу "Звездный путь" на телеканале "Украина".

Несколько месяцев Владимир и Елена категорически отказывались комментировать развод. Поклонники ведущего пришли к выводу, что просто жена устала от его постоянной занятости и богемной жизни. Однако, ситуация оказалась куда интереснее.

Елена рассказала о том, что муж не помогал ей с детьми, более того, не понимал важности этой помощи. И прямым текстом ей так и говорил "я еще не нагулялся".

«Ему хотелось праздника во всех его проявлениях. В плане реализации себя, демонстрации себя и не обременения себя какими-то обязательствами, пределами. Даже элементарно, находясь на отдыхе с месячным ребенком, он мог развернуться и уйти. И, когда я порой говорила - может стоит уделить внимание или помочь мне, человек не понимал никогда. И не понимает до сих пор. Типа: «Что такое? Я хочу погулять, наслаждаться жизнью, у меня одна жизнь. Я хочу, я не нагулялся, да, мне нравятся разные женщины. Я хочу разных женщин, а что тут такого? У меня одна жизнь», - поделилась Войченко.

Кроме того, она призналась, как подловила мужа на многочисленных интрижках. Елена увидела переписки в его мобилке. А на ее резонные вопросы Владимир не нашелся что ответить.

"Был момент, когда он оставил мне свой телефон, и в галерее я заметила, скажем так, результаты его общения с женщинами, которые были, возможно, одноразовые, многоразовые, постоянные. То есть были ситуации, я узнала об этом постфактум. Что конечно просто меня шокировало ... Я замечала, что одна и та же женщина пишет ему в инстаграм. Я спросила, услышала какой-то непонятный ответ».

В настоящее время женщине приходится туго с двумя детьми. Она рассказала, что Владимир помогает ей не все время.

«Сейчас это нестабильно, потому что Владимир не готов помогать с няней ни при каких обстоятельствах, и я стараюсь самостоятельно это делать. Я стараюсь работать и зарабатывать по максимуму... На 1 сентября он вообще не появился. И тут мне на встречу идут люди. Например, за ту же школу я должна за 2 месяца», - со слезами на глазах призналась Елена, но просить о помощи отца своих детей она не хочет.

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