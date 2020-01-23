Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук сейчас переживает тяжелый период

Известно, что звезда разводится с женой Еленой Войченко, пишет Рoliteka.net. По словам артиста, пара долго ругалась и, в концеконцов, пришла к такому непростому решению. Стоит отметить, что супруга родила Владимиру двоих прекрасных детей, которыми тот гордится.

В посте, сделанном всего час назад, Остапчук предстал в неожиданном месте: за стеклом в зале суда, где, обычно сидят подозреваемые в преступлениях.

В посте знаменитость рассказал, что после записанных вчера сториз, он получил массу вопросов и просьб дать рекомендации. Сам советы телеведущий давать не может, ведь: "Чужая семья - потёмки)".

Как отметил Остапчук, это чужая жизнь и решения, однако нужно помнить - жизнь дана лишь раз, в этом то ее прелесть.

"Больше такого не будет НИКОГДА. Поэтому живите здесь и сейчас.... Развод - это не «бросить детей», «забыть» или «быть эгоистом». Хороший папа может жить отдельно, а плохой всю жизнь рядом. Камон, повзрослейте", - обратился к публике Владимир.

За час пост собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев.

"Куда чай и сигареты передать???", "Вроде все и правильно сказано, но это две большие разницы, "папа, ежедневно и поздно" и "папа, на выходные". И самое обидное то, что мама сутками с детьми и это не ценится, а папа по выходным на пару часов с мандаринками - это умничка", "Видно, что зал пустой", "Дотанцевался?😳", "Не поняла ,кто разводиться ?", "Кстати плохая примета делать такие фото ((", "Не грусти! Все будет хорошо!!!🎉", "Вспомнились слова песни : Клетка, твоя из золота, а замки из песка 🤩😁", "Очень жаль", ""А для меня лично ... Это не важно все слова! Главное, быть счастливым, в этом и" смысл жизни. И если Вы так поступили, значит так правильно. Нужно жить по "велению души и сердца". Будьте счастливым !! 🙏 "," Золотые слова "," Все, был мужик, и нет мужика 😂 ", "Никого не слушай!Делай ,так как считаешь нужным!", - написали пользователи сети.

Напомним, Остапчук без одежды ошарашил горячим фото прямо в постели

Как сообщала Politeka, бывшая жена Остапчука внезапно проговорилась о причине развода: "Он снова и снова..."

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