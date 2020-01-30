Российский певец Сергей Лазарев поделился секретами хорошего начала дня.

Об этом артист написал на своей странице в Инстаграме, передает Politeka.net. Пост артист сопроводил очень личным снимком – певец красуется на фото в белом халате, который оголяет его торс.

«Чтобы день задался, начните его с... А знаете, у каждого ведь своя формула хорошего утра, и сегодня я хочу рассказать о своей», - отметил Лазарев.

Артист отметил, что каждое утро принимает бодрящий душ с гелем, который имеет яркий аромат лайма с примесями базилика и тимьяна. Это, по словам певца, заряжает его на весь день. Фотография Лазарева за пару часов набрала более 50 тыс. лайков.

Напомним, что комментарии в Инстаграме Сергея Лазарева закрыты. Такое решение певец принял в начале 2020 года. Теперь фолловеры не могут комментировать его посты. Также Лазарев отписался от всех своих друзей в соцсетях. По его словам, Инстаграм отбирал у него слишком много времени, которое он теперь тратит на семью и работу.

«Я решил отписаться от всех, и, скажу я вам, у меня появилось гораздо больше времени на себя, свои мысли, желания и дела», - признался певец.

Комментарии он решил закрыть из-за большого количества негатива. Артисту надоели провокаторы и хейтеры, которые устраивали под его постами перепалки.

Добавим, что долгое время в СМИ ходили слухи о романе Сергея Лазарева с украинской певицей Ани Лорак. Артисты эти слухи активно подогревали, публикуя совместные снимки. Отметим, что их замечали вместе не только на светских мероприятиях, но и на отдыхе. Правда, в последнее время Лорак не скрывает своих отношений с молодым саунд-продюссером Егором Глебом. Впервые она появилась с ним на «Новой волне».



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