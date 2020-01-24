Популярный российский певец Сергей Лазарев на новом фото позирует со своей племянницей

Артист заинтриговал публику в сети - поклонники пока не прочли подпись к фото затруднились ответить и вообще определить: кто же эта юная светловолосая красавица на фото вместе со звездой сцены. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Сергея.

Так на подборке снимков Лазарев нежно обнимает девочку и поздравляет ее с 16-летием:

«Моя девочка! Алинка! Племяшка любимая! С Днем Рождения!! С 16-летием! Как же ты быстро выросла!) Очень тебя люблю ! Я Всегда рядом! Ты знаешь) пусть у тебя всё получится!!», - подписал архивное фото с Алиной, где та совсем еще кроха и с уже нынешней рослой красавицей.

Подписчикам Сергея Лазарева очень понравилось такое проявление чувств к милой родственнице, а также они нахваливали повзрослевшую Алину - ее внешность в частности:

"супер, молодец"

"Ну какие же милые)))"

"Умница и красавица Алинка!"

Напомним также, как известно, певец Сергей Лазарев дружит с Полиной Гагариной. Ранее артист опубликовал совместный с певицей снимок.

На праздничном фото певец показал свою "шведскую семью" - предстал на фото с Екатериной Варнавой - комиком, Полиной Гагариной - певицей, а также популярными в России артистом комедийного жанра и популярным в этой стране танцором.

На фото сам Лазарев предстал в весьма аскетическом наряде - черной футболке и сером пиджаке, широко улыбаясь. Дамы были празднично и ярко одеты, остальные мужчины - чуть скромнее.

Так поклонники просто боготворят Сергея Лазарева - пишут в комментариях о его красоте и талантах - артист и ко презентовали, заочно, совместное выступление. Некоторые, правда, отметили, что Сергей немного постарел.

Напомним, Лазарев жестко прошелся по звездной любовнице, которая лишилась груди: "Никогда не нравились...".

Как сообщала Politeka, трагедия у любовницы Лазарева: звезда навсегда попрощалась с грудью, хирург рассказала все.

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