Популярный российский певец Сергей Лазарев анонсировал новое шоу.

Об этом он намекнул на своей странице в Инстаграме, пишет Politeka.net. Певец не стал никак подписывать роскошные снимки на фоне гор, оставив там лишь хештеги #СергейЛазарев #НовыйАльбом #новоешоу2021. Судя по всему артист готовится к масштабному шоу, которое объединит в себе несколько последних лет его творчества.

Несмотря на крутой пейзаж, сам артист выглядит постаревшим и уставшим. Время не щадит артиста.

Отметим, что в одном из интервью Лазарев рассказывал, что всегда пытается повышать планку, хоть это и нелегко. Каждое его новое шоу должно быть лучше предыдущего, поэтому поклонников звезды ожидает что-то крутое.

Напомним, что в начале 2020 года Сергей Лазарев отписался от всех в Инстаграме и закрыл комментарии на своей странице. Теперь поклонники артиста не могут комментировать его посты, а могут только оставлять лайки. Последний пост певца набрал 77,5 тыс. сердечек.

Сам артист объяснил свое решение отгородиться от фанатов тем, что Инстаграм забирает у него слишком много времени. К тому же, из соцсети в его жизнь попадает много лишней информации, которая мешает сосредоточиться на своей жизни.

«Все это отвлекало от работы, от дел, от семьи... Поэтому я решил отписаться от всех, и, скажу я вам, у меня появилось гораздо больше времени на себя, свои мысли, желания и дела», - признался артист.

Комментарии певец решил закрыть, чтобы избавиться от хейтеров, которые устраивают провокации, оскорбляют артиста и встревают в перепалки с другими пользователями. Он подчеркнул, что не ищет одобрения, но и хамство больше терпеть не хочет.

Кстати, сейчас Сергей Лазарев дает тур по городам России с концертной программой в рамках N-тура. В своих сторис артист хвалиться, что билеты на его концерты раскупают за месяц до мероприятия.

Напомним, что семейное фото Лазарева с детьми и звездной мамашей взорвало сеть: "идеальная пара".

Также Politeka писала, что постаревший Лазарев поразил видом в объятиях 16-летней красотки: "Моя девочка любимая".

Как сообщала Politeka, звездная подруга Лазарева разделась и показала идеальное тело вблизи: «просто вау».