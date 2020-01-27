Российский певец Сергей Лазарев поделился с поклонниками своими мыслями о будущем.

Свои размышления он опубликовал на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Артист выложил два ярких снимка. На одном он сидит лавочке на фоне океана. На втором снимке певец улыбается и смотрит вдаль, сидя на заборе.

«В предвкушении чего-то хорошего... Наверное, наступил новый этап... переосмысления... слишком многое стало казаться абсолютно ненужным, поверхностным и неважным», - рассказал певец.

По словам Лазарева, в последнее время его стали вдохновлять и радовать вещи, которым он раньше не уделял должного внимания. Также артист обратился к своим поклонникам и друзьям, призвав их не ждать перемен, а делать их самим.

«Вы все можете сами... начинайте вокруг себя делать то пространство, в котором вам комфортно жить... максимально окружайте себя приятными вам людьми, и минимально общайтесь с неприятными... жизнь одна... проживите ее с удовольствием!», - заявил Лазарев.

Отметим, что каждая фотография получила более 70 тыс. лайков. Комментарий к снимкам нет, потому что после Нового года артист предпочел их закрыть. По словам певца, ему надоело, что люди пишут у него на странице гадости и оскорбления, а другие пользователи сети включаются с ними в перепалку. Кроме этого, Лазарев отписался от всех своих друзей в Инстаграме. По его словам, это освободило много времени в его жизни. Теперь он занимается работой и семьей, не отвлекаясь на наблюдения за чужой жизнью.

Добавим, что сейчас Лазарев ездит с концертами по городам России и уже анонсировал новый тур на 2021 год.

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