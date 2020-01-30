Известная российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова угодила в пикантную ситуацию во время тренировки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, во время занятия ее собака решила «оприходовать» ее ногу, несмотря на то, что является девочкой.

«Картофельная кама*утра», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах Чехова занимается вместе с тренером. В момент, когда она делала пресс и подняла ноги, собака решила запрыгнуть на нее и сделать свое «грязное дело».

При этом тренер ведущей не разрешила ей прекратить выполнение, и даже наругала за то, что она опустила ноги. Сама звезда при этом смеялась и пыталась убрать собаку.

А поскольку кадры Чехова опубликовала в Сторис, то ее поклонники не смогли высказаться о пикантном инциденте.

Как известно, актер Алексей Панин несколько лет назад громко опозорился из-за пикантного видео с участием собаки. За него звезда оправдывается до сих пор, называя всю эту историю «монтажом».

Как сообщалось ранее, телеведущая Анфиса Чехова похвасталась идеальными формами в прозрачной одежде.

На фото Чехова позирует в прозрачной блузке. Также Анфиса была в штанах или джинсах, а рядом можно увидеть ее любимца французского бульдога, который смотрит на нее. В этот момент телеведущая держит стакан воды в руке и смотрит на камеру. Чехова позирует сидя на диване, а рядом можно увидеть шторы, журнальный столик и картины на стене.

Фанаты успели поставить почти три тысячи лайков, а также написали несколько комментариев, хваля красоту телеведущей.

Напомним, Чехова поиграла на камеру аппетитными прелестями

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