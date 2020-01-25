Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова засветилась в компании коллеги Леры Кудрявцевой.

Фото с подругой она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Чехова отметила, что больше не придет на шоу «Звезды сошлись», которое ведет Лера Кудрявцева и Оскар Кучера.

«Лерыч, я тя люблю, но на ваши «Звездные сходки» больше я не ходок. Давай видеться не в кадре? Ну, хотя бы когда-нибудь», - отметила телеведущая.

Как известно, передача Кудрявцевой имеет не самую лучшую репутацию, поэтому многие звезды отказываются принимать в ней участие.

В комментариях к посту возникла перепалка между подписчиками и самой звездой. На многие комментарии, которые касались внешнего вида артисток, Чехова ответила лично.

«Фото доказывает, что с пластикой - все стали одинаковые)))», - написала одна из поклонниц.

«Фото доказывает, что одни люди бывают иногда похожи, а другие люди любят сплетничать, злословить и выдумывать байки про незнакомых людей, потому что в их жизни ничего интересного не происходит. И эти люди тоже между собой похожи, только ограниченностью своего мышления и сплетнической сущностью», - парировала Чехова.

Еще одна подписчица заметила: «Один пластический хирург работал)))», на что Анфиса Чехова попросила назвать имя этого хирурга.

Отметим, что на защиту телеведущих встали истинные поклонники: «Обычно о пластике любят трындеть те, у кого нет на нее денег. Сидят как курицы и кудахтают как бабки на завалинке А у Анфисы сиси, а у Леры волосы».

Еще один пользователь сети отметил: «Тоналки хватит роту солдат намазать», на что телеведущая также нашла ответ: «К сожалению, тоналкой никак не замазать вашу злобность и плохое воспитание!».

Напомним, что Лера Кудрявцева попала в громкий скандал.

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