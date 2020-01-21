Известная российская телеведущая Анфиса Чехова пожаловалась на неприличные фото, которые получает от подписчиков

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Фотки чл**а. Почти каждая девушка хотя бы раз в жизни получала от мужчины фотку его достоинства. От любовника, или от совершенно незнакомого мужчины. Мне таких фото в директ приходит столько, что если бы кто-то задумал сделать выставку такого искусства, то приходящими мне «шедеврами» можно было бы украсить Третьяковскую галерею», - отметила она.

Далее Чехова рассказывает о том, почему женщинам неприятны подобные знаки уважения от незнакомцев.

«Нас особо не привлекает вид вашего органа страсти, в отрыве от глаз, губ, рук, слов, которые вы нам говорите во время акта. Мужчина же, посылающий нам фото своего пениса, вместо цветов, подарков, комплиментов, стихов, романтических записочек, вызывает у нас отвращение, смех, неприязнь, лёгкую неловкость и ухмылку ( если это любовник), и никак не настраивает нас на эротические мысли и желания», - подчеркнула она.

Как собщалось ранее, 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова покорила тысячи мужских сердец пикантным образом в халатике, и женских - коллекцией парфюмов.

Знаменитость выложила свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм. Чехова предстала в огромной прихожей собственного дома в одном лишь халатике сочно-персикового цвета, а также босиком. Анфиса похвасталась перед публикой новым стеллажом, на котором разместила свою роскошнейшую коллекцию духов. Баночками заставлены все полки, а стелаж, между прочим, почти до потолка.

Напомним, Анфиса Чехова затянула аппетитные формы в откровенный наряд