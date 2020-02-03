Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вместе со своим мужем принцем Уильямом посетили BAFTA

73-я церемония вручения премии Британской кинотелеакадемии BAFTA состоялась 2 февраля в Лондоне. BAFTA по праву считается генеральной репетицией «Оскара», ведь тут вручают награды за заслуги в области кинематографа на пару недель раньше, чем вручают награды американской академии кинематографических искусств.

На церемонию традиционно прибыли самые известные и востребованные звезды мира. Среди гостей этого года были Скарлетт Йоханссон, Аль Пачино, Хоакин Феникс, Рене Зеллвергер, Марго Робби и другие. Посетили мероприятие и члены королевской семьи – принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон.

Наряд герцогини удивил СМИ, ведь выяснилось, что белое платье с золотой вышивкой от Alexander McQueen она уже надевала на официальный прием в Малайзии в 2012 году. Получается, что платье провисело в гардеробе Кейт около 8 лет. Старое платье Кейт дополнила новыми туфлями, клатчем и украшениями в форме клевера.

Отметим, что выбор платья Кейт никогда не бывает случайным. Вероятно, таким образом королевская семья пытается показать, что не занимается бездумной тратой денег налогоплательщиков. Добавим, что прием со старым платьем Миддлтон использует регулярно.

Так, в 2018 году она появилась на открытии технологического центра в платье-пальто Eponine синего цвета, в котором годом ранее посещала детский медицинский центр в Лондоне. СМИ даже делали подборки нарядов, которые Кейт надевает по несколько раз. Кстати, однажды модные обозреватели подсчитали, что Миддлтон тратит на одежду в шесть раз меньше денег, чем жена принца Гарри Меган Маркл. Это связано не только с ее бережливостью, но и с тем фактом, что Миддлтон часто надевает одежду из масс-маркета.

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