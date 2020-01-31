Несколько дней назад жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон посетила лондонскую больницу Evelina Children`s Hospital

Для своего выхода герцогиня Кембриджская выбрала твидовый костюм от Dolce&Gabbana: жакет и короткая расклешенная юбка.

В госпитале Кейт решила поучаствовать в мастер-классе в рамках National Portrait Gallery`s Hospital Programme.

Однако Миддлтон привлекла внимание еще и тем, что пришла на встречу без обручального кольца, пишет harpersbazaar.

Известно, что герцогиня носила кольцо, ранее принадлежащее принцессе Диане и практически никогда его не снимала. Этим Кейт Миддлтон подогрела слухи о разладе в семье.

Информация о том, что принц Уильям планирует разводиться появилась не так давно.

В частности таролог Наталья Копнева заявила, что Кейт буквально заставляет себя жить по правилам королевской семьи. По ее словам, в марте Кейт еще и закрутит интрижку.

Именно поэтому появление герцогини без кольца могло послужить доказательством, что пара готовится к разводу.

Слухи решил развеять Кенсингтонский дворец. Представители королевской семьи сообщили - Миддлтон сняла кольцо, потому что не хотела нарушать санитарные нормы в больнице.

Попросту говоря, герцонгиня не надела кольцо, так как встречалась с маленькими пациентами в их палатах.

Напомним, указанный твидовый наряд немного подвел Кейт Миддлтон. Когда герцогиня вышла на улицу, из-за ветра приподнялась юбка.

Кейт была обескуражена, но в то же время, она быстро взяла себя в руки и придержала руками "непослушную" юбку.

Ранее мы писали, что образцовые супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям уже расставались.

Якобы инициатором расставания стал Уильям в 2007 году. Однако он поменял свое решение, увидев Кейт в сексуальном наряде на вечеринке.

Трудно себе представить, но Кейт Миддлтон тоже приходилось прибегать к женским хитростям. Эти подробности появились в новой книге королевского биографа Кейт Никол.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон также посещала детский сад. Для выезда она выбрала удобные джинсы и белый джемпер. Женщина была в хорошем настроении, шутила и играла с детьми.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.