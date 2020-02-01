До встречи с бывшей актрисой Меган Маркл, принц Гарри был близок с братом и его женой Кейт Миддлтон

После того, как Гарри создал семью, отношения между ним и братом поменялись.

Герцоги Сассекские сильно отдалились от Кембриджских и это стало ударом для Кейт Миддлтон. По информации источников Us Weekly, жена Уильяма страдает из-за того, что Гарри отдалился от королевской семьи.

Как отмечают инсайдеры, Кейт, пытаясь уснуть после работы, прокручивает в голове кучу мыслей. Герцогиня Кембриджская хотела бы поговрить с Гарри, ведь она сильно по нему скучает и много раз плакала.

Решение Гарри и Меган отказаться от королевских обязанностей довело герцогиню Кембриджскую до слез. Кейт с грустью думает, что отношения с герцогами Сассекскими никогда не наладяться.

Напомним, несколько дней назад Кейт Миддлтон посетила лондонскую больницу Evelina Children`s Hospital.

Люди заметили, что на пальце герцогини Кембриджской отсутствовало кольцо, которое принадлежало ранее принцессе Диане. Таким образом Кейт Миддлтон подогрела слухи о разладе в своей семье.

Однако представители королевской семьи сообщили - герцогиня сняла кольцо, потому что не хотела нарушать санитарные нормы в больнице.

Ранее мы писали, что 38-летняя герцогиня Кембриджская занимается множеством дел, но для тренировок и участий в соревнованиях всегда находит время.

Любимая игра Кейт - теннис. По словам австралийского теннисиста Рода Лейвера, на корте Миддлтон даже обыгрывает своего мужа. Принц Уильям однажды признался, что никак не может обыграть супругу.

Ранее сообщалось, что принц Уильям с женой Кейт Миддлтон посетили инвестиционный саммит Великобритании и Африки, который состоялся в Лондоне.

Кейт появилась в роскошном красном платье от Needle&Thread. Наряд изготовлен из нежного кружева и переливается на свете. Платье она дополнила красным клатчем, туфлями и серьгами.

Принц Уильям рассказал, что очень любит Африку – она занимает особое место в его сердце.

«Я думал, где же сделать предложение Кейт. И более подходящего места, нежели Кения, не нашел», - признался Уильям.

Как сообщала Politeka, принц Уильям и Кейт Миддлтон взбудоражили необычным выходом в свет.

Напомним про три наряда Кейт Миддлтон, которые может себе позволить каждая украинка.

Также Politeka писала, что секрет воспитания детей Кейт Миддлтон раскрыт: язык тела выдал все.