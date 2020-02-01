До встречи с бывшей актрисой Меган Маркл, принц Гарри был близок с братом и его женой Кейт Миддлтон
После того, как Гарри создал семью, отношения между ним и братом поменялись.
Герцоги Сассекские сильно отдалились от Кембриджских и это стало ударом для Кейт Миддлтон. По информации источников Us Weekly, жена Уильяма страдает из-за того, что Гарри отдалился от королевской семьи.
Как отмечают инсайдеры, Кейт, пытаясь уснуть после работы, прокручивает в голове кучу мыслей. Герцогиня Кембриджская хотела бы поговрить с Гарри, ведь она сильно по нему скучает и много раз плакала.
Решение Гарри и Меган отказаться от королевских обязанностей довело герцогиню Кембриджскую до слез. Кейт с грустью думает, что отношения с герцогами Сассекскими никогда не наладяться.
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Напомним, несколько дней назад Кейт Миддлтон посетила лондонскую больницу Evelina Children`s Hospital.
Люди заметили, что на пальце герцогини Кембриджской отсутствовало кольцо, которое принадлежало ранее принцессе Диане. Таким образом Кейт Миддлтон подогрела слухи о разладе в своей семье.
Однако представители королевской семьи сообщили - герцогиня сняла кольцо, потому что не хотела нарушать санитарные нормы в больнице.
Ранее мы писали, что 38-летняя герцогиня Кембриджская занимается множеством дел, но для тренировок и участий в соревнованиях всегда находит время.
Любимая игра Кейт - теннис. По словам австралийского теннисиста Рода Лейвера, на корте Миддлтон даже обыгрывает своего мужа. Принц Уильям однажды признался, что никак не может обыграть супругу.
Ранее сообщалось, что принц Уильям с женой Кейт Миддлтон посетили инвестиционный саммит Великобритании и Африки, который состоялся в Лондоне.
Кейт появилась в роскошном красном платье от Needle&Thread. Наряд изготовлен из нежного кружева и переливается на свете. Платье она дополнила красным клатчем, туфлями и серьгами.
Принц Уильям рассказал, что очень любит Африку – она занимает особое место в его сердце.
«Я думал, где же сделать предложение Кейт. И более подходящего места, нежели Кения, не нашел», - признался Уильям.
Как сообщала Politeka, принц Уильям и Кейт Миддлтон взбудоражили необычным выходом в свет.
Напомним про три наряда Кейт Миддлтон, которые может себе позволить каждая украинка.
Также Politeka писала, что секрет воспитания детей Кейт Миддлтон раскрыт: язык тела выдал все.