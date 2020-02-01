Муж герцогини не может ее победить

Жена принца Ульяма, Кейт Миддлтон, всегда находит время для занятий спортом

38-летняя герцогиня Кембриджская занимается множеством дел, но для тренировок и участий в соревнованиях всегда находит время. Просто она невероятная женщина.

Любимая игра Кейт - теннис. По словам австралийского теннисиста Рода Лейвера, на корте Миддлтон даже обыгрывает своего мужа, пишет The Sun.

Известно, что принц Уильям и Кейт, отдыхая в своем загородном доме, играют в теннис.

Уильям признался Роду, что никак не может победить супругу.

Стоит отметить, что герцогиня Кембриджская не пропускает Уимблдонский турнир и ежегодно становится его почетной гостьей.

Примечательно, что Кейт покровительствует Всеанглийскому клубу лаун-тенниса и крокета — частному спортивному клубу, расположенному в лондонском пригороде Уимблдон.

Напомним, несколько дней назад Кейт Миддлтон посетила лондонскую больницу Evelina Children`s Hospital.

Для своего выхода герцогиня Кембриджская выбрала твидовый костюм от Dolce&Gabbana.

Миддлтон привлекла внимание тем, что пришла на встречу без обручального кольца. Тем самым она подогрела слухи о разладе в семье.

Однако слухи решил развеять Кенсингтонский дворец. Представители королевской семьи сообщили - Миддлтон сняла кольцо, потому что не хотела нарушать санитарные нормы в больнице.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон отчиталась в Instagram солнечным фото из Автралии, куда они с мужем отправились в официальную командировку.

Стоить отметить, что на фото Миддлтон была в трендовом платье, которое войдет в моду этим летом.

Герцогиня уже не единожды произвела впечатление экстра-луком в Австралии — бледно-желтое платье стилизованное под кроше, легкое и воздушное.

Напомним также, что Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевой масс-маркетовой одежде в стиле 90-х. Ее фотографии появились в соцсети Твиттер на страничках поклонников королевской семьи.

В дешевой одежде герцогиня предстала перед детьми во время однодневного тура по Великобритании. Ее сфотографировали в детском центре Ely and Careau в Кардиффе.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.