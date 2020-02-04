Российская исполнительница Лолита Милявская покрасовалась в обновках, вероятно, в постели

Лолита решила поблагодарить знаменитого артиста за то, что тот порекомендовал ей качественную одежду. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

Скандальная певица решила в этот раз прихвастнуть новой курткой, яркую - с эллементами красного цвета клеточку верхнюю одежду, Лолита, похоже, примерила сразу на свое спортивное белье. Поклонники отметили, что у нее брителька от лифчика виднеется в кадре.

Как бы там ни было, не только этим Лолита привлекла внимание публики - фолловеры еще также обратили внимание на то, что артистка постарела. На видео она была без макияжа, что сделало ее внешний вид еще более бледным и выдающим возраст Милявской.

Сама же Лолита на своем домашнем видео спокойным голосом поблагодарила Виктора Дробыша - продюссера и музыканта, который ей порекомендовал купить такую "замечательную вещь" у "нужных людей".

Напомним, ранее мы писали о том, что на новом опубликованном кадре с отдыха, Лолита, которая не так давно прошла через огромнейший скандал в связи с расставанием со своим молодым возлюбленным - выглядит несколько располневшей.

Лолита позировала в розовой толстовке и в обнимку с любителем "русского мира" и кремлевским обожателем актером Стивеном Сигалом - тот, как известно, неоднократно выписывал "реверансы" Владимиру Путину в частности и публично поддерживал агрессивную внешнюю политику РФ.

Лолита же уверяет в подписи под фото, что Сигал - милейший человек, у него дети, мол, семья и все такое. Артисты на снимке приобнялись, Лолита выглядит немного "опухшей", считают одни ее поклонники, другие, что она практически "дюймовочка" рядом с огромным Стивеном.

Напомним, Лолита и Стивен Сигал: фото скандальной парочки облетело сеть, «разнесло до неузнаваемости».

Как сообщала Politeka, раздетую Лолиту на пляже перепутали с Волочковой.

Также Politeka писала, что Лолита сорвала собственное выступление, причина поражает.