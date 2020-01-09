56-летняя российская певица Лолита Милявская ошарашила видео с отдыха в Дубае

Как передает Politeka.net, артистка выложила в своем микроблоге в Инстаграм новый ролик (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). Судя по метке геолокации, Лолита находится в ОАЭ. В кадрах артистка предстала стоящей у кромки воды. Она засняла только свою тень и немного ноги, которые нежно окатывают маленькие волны. 

"Это тот самый случай, когда вода не очень прогрета, но собственная тень в этой воде тебе приносит удовольствие...", - говорит на видео Милявская.

Пользователям удалось оценить фигуру певицы даже по тени. Примечательно, что широкие плечи, узкие бедра да и вообще "худая" форма натолкнули их на мысль, что перед ними российская балерина Анастасия Волочкова. Последняя не раз становилась объектом насмешек по поводу своей "мужской фигуры".

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"Мужская фигура у Волочковой" - "очень прошу не обсуждать моих коллег . У Насти Потрясающая фигура" -  "у волочковой абсолютна другая фигура. Плечи широкие, и узкие бедра" - "Так это Лолита. Это не Волочкова" - "у Джоли тоже широкие плечи и узкие бедра..и что"

"Я подумала Волочкова 😁 .😍😍😍"

Кроме сравнений с балериной, многие отметили, как сильно похудела Лолита, и похвалили ее за стройность.

"Мужики будут в отпаде и пошёл этот Иванов на..."

"Самое быстрое похудение это нервы 😱 !!! Лолита очень сильно похудела стройная стала!!! Девушка !!! Когда то и у меня такое было!!! Все пройдёт время лечит!!! Только не быстро ещё тяжело будет!!! Это любовь!!!!!"

"Ножки-то от ушей! Худыш! 😘"

"Даже тень красивая👍👍👍"

Ранее мы сообщали, Лолита призналась, что в молодости частенько выпивала даже во время концертов. По ее словам, как-то в новогоднюю ночь она выпила венгерского вина и уснула в коробке из-под него. Коллеги искали Лолиту, но так и не нашли, так что концерт прошел без нее.

Напомним, что Лолита забыла надеть костюм и ошарашила видом на сцене.

Также Politeka писала, что скандальная Лолита призналась Верке Сердючке в интимном желании.