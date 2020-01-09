Певица Лолита Милявская "покрасовалась" в объятиях героя низкокачественных боевиков

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки. Так на новом опубликованном кадре с отдыха, исполнительница, которая не так давно прошла через огромнейший скандал в связи с расставанием со своим молодым возлюбленным - выглядит несколько располневшей.

Лолита позировала в розовой толстовке и в обнимку с любителем "русского мира" и кремлевским обожателем актером Стивеном Сигалом - тот, как известно, неоднократно выписывал "реверансы" Владимиру Путину в частности и публично поддерживал агрессивную внешнюю политику РФ.

Лолита же уверяет в подписи под фото, что Сигал - милейший человек, у него дети, мол, семья и все такое. Артисты на снимке приобнялись, Лолита выглядит немного "опухшей", считают одни ее поклонники, другие, что она практически "дюймовочка" рядом с огромным Стивеном.

Ранее муж российской певицы Лолиты Милявской, Дмитрий Иванов, дал несколько интервью.

Известно, что пара уже рассталась, а сейчас идет процесс развода. Лолита обвинила мужа, тренера по сквошу, в психологическом насилии и изменах. Якобы Дмитрий назвал ее "жирной коровой".

Однако Иванов прокомментировал заявления звезды. Он рассказал, что внешность Лолиты никак не повлияла на их отношения. Тем более сейчас певица хорошо выглядит и сама говорила, что похудела на 14 килограммов.

В программе Дмитрия Шепелева "На самом деле" супруг Лолиты согласился пройти проверку на детекторе лжи.

Напомним, Лолита призналась, по какой причине резко сбросила вес: «Уже нет сил».

Как сообщала Politeka, Лолита после развода вышла на сцену в странном наряде: «ужас».

Также Politeka писала, что Лолита показала «идеальные формы» и насмешила сеть «Нет такой талии».