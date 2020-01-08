Российская певица Лолита Милявская рассказала о неприятном происшествии во время своего выступления

Как сообщает Politeka.net, российская певица рассказала журналистам, что будучи молодой частенько выступала на различных мероприятиях. Ей даже приходилось выступать на детских елках.

Было также время, когда исполнительница работала в ресторане целую новогоднюю ночь. Уже к полуночи все выступающие полностью потеряли свои силы и едва дожили до окончания концерта.

Об этом Лолита Милявская рассказала изданию Собеседник.

По ее словам она так написалась в ту ночь, что даже заснула в необычном месте. Организаторы концерта в то время пытались отыскать Лолиту Милявскую, но им так и не удалось этого сделать. Поэтому шоу прошло без нее.

"Помню, я выпила бокал венгерского вина и уснула в коробке из-под него. Меня хватило только на то, чтобы за десять минут до наступления праздника объявить о том, что пришел Новый год. Потом мне было жутко стыдно ", - вспомнила звезда российской сцены.

Кроме того, она поведала: она получает множество приглашений на свидание, но дело в том, что требования к ее избраннику стали намного строже, чем раньше.

"Все, кто зарабатывает меньше меня, не подходите. Малолетками тоже не интересуюсь. Это одноразовое удовольствие. Мужик должен содержать семью. Чтобы мог тратить на женщину", – рассказала певица.

Также ранее сообщалось, что на страничках фан-групп время от времени всплывают пикантные кадры с Лолой и Сашей.

На одном из таких фото, снятом скорее всего в конце 1990-х, Милявская удивила откровенным нарядом. Она предстала в прозрачном платье телесного цвета, украшенном вышивкой. Примечательно, что на артистке нет бюстгальтера и грудь при этом прикрывают лишь вышитые цветы.