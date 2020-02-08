Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях
Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.
Тем не менее, Светлана является кумиром миллионов людей, которые восхищаются не только ее работами, но и ей самой, а также ее семьей, сообщает Politeka.
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Не забывает звезда проводить время со своими девочками - младшей дочерью Тильдой и старшей девочкой Евангелиной. В этот раз артистка отправилась с ними в отпуск за границу.
Стоит отметить, что вместе с детьми она отдыхает на одном из знаменитых курортов. Однако, само место своего пребывания певица до сих пор держит в тайне - поклонникам остается лишь гадать, куда именно отправилась звезда.
В этот раз частливым фото и видео со своей старшей дочерью Светлана поделилась несколько часов назад в Инстаграм. В ролике Светлана прогулялась вместе с Евангелиной прошлась по солнечным улицам, позируя в одном лишь черном белье и коротких шортах. Как всегда, также Светлана была без макияжа.
До этого артистка показала стройную и подтянутую фигуру на новом фото в Инстаграм. На нем артистка выглядит счастливой и отдохнувшей, позируя в пляжном сплошном купальнике с леопардовым принтом.
Так, Лобода показала чувственное снимки, снятые на берегу моря возле небольшой пляжной «башни». Светлана стоит в леопардовом монокини, подчеркивающем ее стройную фигуру, а на плече у исполнительницы – грубая черная куртка-косуха. Волосы дивы распущены без каких-либо укладок.
Поклонники тут же принялись комментировать новый пост, ведь фигура и подписи под снимками от звезды не оставляют никого равнодушным.
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