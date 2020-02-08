44-летний украинский шоумен Андрей Джеджула откровенно рассказал о первом поцелуе

Когда Джеджуле было 14 лет, сосед позвал его с собой к "подружке, которая учит целоваться". Об этом шоумен рассказал в программе "Острый вопрос" на "Обозреватель TV".

"Опытной" подружке было около 16 лет, а за свою заботу она получила прозвище "Мать". Несмотря на всю комичность ситуации, ведущий признался, что ему даже понравилось, и он никогда не забудет этого поцелуя.

"Очень смешная история. В 14 лет мой друг, сосед, берет меня за руку и говорит: "Идем, у нас в школе есть подружка по кличке "Мать". Она учит целоваться. По-взрослому, с языками"… Ну, мы пошли. Никогда этого не забуду. Картина маслом. Мы сидим втроем на лавочке – один, второй, третий – такие же подростки, как и я. А ей было, скажем, 16 лет. И она учила ребят помладше. "Следующий, иди сюда!", - вспомнил Джеджула.

Ранее мы сообщали, бывшая жена Джеджулы, экс-участница группы "ВИА Гра", Санта Димопулос поделилась в Инстаграм кадрами со своим новым супругом - бизнесменом, соучредителем сети спортклубов SportLife Игорем Кучеренко.

Санта не любит выносить на публику свою семейную жизнь и редко, когда делится подробностями. Однако на днях звездная пара отметила 7-ю годовщину знакомства, и Санта не удержалась. По ее словам, они познакомились 16 января 2013 года.

Певица назвала их встречу с Кучеренко судьбоносной, ведь он помог ей тогда избавиться от страхов и тревог. А то, что она моложе избранника на 18 лет, по-видимому, совсем ее смутило.

"Сегодня ровно 7 лет с момента судьбоносной встречи с мужчиной моей мечты. И я хочу поделиться с вами очень личным и дорогим моему сердцу ❤️ За эти годы я узнала что такое настоящая любовь, забота и поступки", - поделилась звезда.

Напомним, экс-звезда «ВИА Гры» родила ребенка на 10-м месяце беременности: «Маленькая принцесса», фото

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