Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

Отметим, после завершения отдыха с детками артистка отправилась домой и практически сразу принялась за работу. Множество концертов и различных мероприятий тем не менее не помешали звезде уделять внимание деткам.

В эти выходные артистка отправлась с ними на каток, а также показала, почему Лаура очень похожа на нее.

«Как же много народу на льду в ТЦ по выходным😡 я не из пугливых , но сегодня чуть пару раз инфаркт не словила 🤦🏽‍♀️ Меня едва не снес «северный олень». А после в раздевалке услышала ужасающий диалог между мужчиной и женщиной. Его сильно возмутило , что у него от нагрузки 😡 «аж алкоголь выветрился» 🤦🏽‍♀️ Серьезно ?😳😳😳 #спасибочтоживой Но несмотря на это , мы все равно здорово покатались 😊 #мыслипозитивно #ихренснимисоленями 🤣», – пишет Слава под новым постом.

Ранее Каминская рассказывала, что очень любит заниматься на природе и качать бедра. А сегодня в разделе Стори она показала не только топ лучших упражнений, но и интересный спортивный костюм из блестящей синей ткани.

Как известно, певица является любительницей показать свое стройное тело в ярких и провокационных купальниках, а также в спортивных костюмах. Сама Слава уже не раз рассказывала, что ей помогает поддерживать фигуру в довольно подтянутой форме.

Стройные ноги, плоский животик и подкаченные ягодицы дались Каминской не просто так, а за упорный труд в зале. Хотя в последнее время в тех же Стори она рассказывает о том, что недовольна своим видом. По словам певицы, она думает, что снова поправилась. Именно поэтому звезда вновь вернулась к модному тренду - интервальному голоданию.

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