Известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", рассказала о том, как она болеет с детьми
Каминская записывала ролик для сторис в Инстаграм, где и рассказала о болезни. Как можно понять, Слава только проснулась. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Доброе утро. У нас сегодня Лева начал кашлять, не только мы с Лаурой. Я вчера вечером сделала капельницу витаминную, вроде сегодня стало легче. У меня вчера болел затылок и лоб, невозможно было дышать. Видок не очень веселый, но вроде все лучше стало. Плохо, что стал кашлять Лева", - сказала в трех частях сторис Слава.
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Фанаты не смогли оставить комментарии или лайки под кадрами. Они были опубликованы в сторис, где такая функция отсутствует.
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На снимке Слава позирует в обтягивающем платье из тонкой ткани и распущенными волосами. Одной рукой Каминская держится за животик, который уже очень сильно округлился. Также можно заметить и другие "точки", которые выпирают из-под одежды.
Фанаты успели поставить почти 30 тысяч лайков за сутки. Также пользователи оставили множество комментариев.
Сообщалось, что Каминская в страстных объятиях знаменитого певца намекнула на новые отношения.
Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников.
Чтобы подогреть интерес к собственной персоне и своей личной жизни, которая особенно интересна поклонникам после второго развода, артистка представила фото с отдыха. На кадре Слава позировала в жарких объятиях Артема Иванова, солиста группы "Инь Ян". Каминская, видно, очень довольная.
Сама она показалась в легком платье-рубашке на фоне пляжных зонтов. Артем же выбрал для фото футболку и шорты.
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