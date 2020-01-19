Известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", показала фото, где она беременная

На снимке Слава позирует в обтягивающем платье из тонкой ткани и распущенными волосами. Одной рукой Каминская держится за животик, который уже очень сильно округлился. Также можно заметить и другие "точки", которые выпирают из-под одежды. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"А солнце светит всем одинаково", - написала Каминская под фото.

Фанаты успели поставить почти 30 тысяч лайков за сутки. Также пользователи оставили множество комментариев:

"Отдыхала на олинклюзиве?)", "Правильно, солнце светит всем одинаково, значит если простая женщина беременна это нормально, а если звезда, то это сенсация", "Та бред, ты не беременна, то старое фото", "Сейчас начнётся", "Поздравляем, пузик просто супер", "Когда успела, звязда?", "Не опять, а снова".

Ранее мы сообщали, Каминская показала свое сказочное Бали, фото пробирает до мурашек.

Она разместила совместное фото с сыном, сделанное на Бали, на котором они дурачатся на пляжном топчане.

«Верните нас обратно 😂 Проруби той местности мне больше нравятся 😂», - шутливо подписала снимок певица.

Фолловеры оценили чувство юмора артистки и поспешили оставить свои отзывы.

«Все! Сидите здесь!😂», - написали в комментариях.

Сообщалось, что Каминская сбросила платье, засветив идеальные формы в черном белье.

В этот раз звездная красотка показала милое фото, на котором появилась в невероятно соблазнительном образе. Слава запечатлена в пикантном виде, спустив платье с плеч и оставив его на талии.

Этот наряд красиво подчеркнул идеальные формы звезды, и оголил ее пышное декольте. Волосы Славы распущены и растрепаны, а на ее лице легкий макияж и солнцезащитные очки.

Напомним, Слава из «НеАнгелов» оголилась и покрасовалась в эффектной позе

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