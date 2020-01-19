Участница дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская показала новое фото в сети

Известная украинская исполнительница Слава Каминская не может прожить и дня без новых снимков в Instagram.

Там 35-летняя артистка делится с поклонниками различными фотографиями, сделанными как во время фотосессий, так и в повседневной жизни, пишет Рoliteka.net.

Не так давно Слава Каминская вместе с сыном Леоном, дочерью Лаурой и няней проводила зимние каникулы на Бали.

Они остановились в одном из дорогих отелей на берегу океана.

В сети артистка активно делилась впечатлениями от отдыха и яркими фото, на которых демонстрировала стройную фигуру в купальнике, а также хвасталась пышным бюстом. Но не успела солистка «НеАнгелов» вернуться домой, как начала тосковать по отдыху.

Поэтому она разместила совместное фото с сыном, сделанное на Бали, на котором они дурачатся на пляжном топчане.

«Верните нас обратно 😂 Проруби той местности мне больше нравятся 😂», - шутливо подписала снимок певица.

Фолловеры оценили чувство юмора артистки и поспешили оставить свои отзывы.

«Все! Сидите здесь!😂», - написали в комментариях.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Слава Каминская из "НеАнгелов" огорошила признанием о преследовании. Об этом звезда сообщила в своем микроблоге в Инстаграм, поделившись фото преследователя. По словам Славы, заявление в полицию на неадекватного мужчину она написала еще летом.

"Вот посоветуйте мне пожалуйста, как с бороться с человеком, который тебя проследует? Я убедительно прошу правоохранительные органы присмотреться к моему заявлению, которое у вас с лета!", - соощила Каминская.

По ее словам, преследователь ездит за ней на концерты, достает в соцсетях, пишет письма на домашний адрес, а на днях и вовсе заявился практически домой. Слава добавила, что мужчина страдает шизофренией и неоднократно лечился в специализированном учреждении.

Напомним, мужчина Славы Каминской «исказил» пациентку, сложно поверить в такое перевоплощение.

Как сообщала Politeka, Слава Каминская кардинально изменила имидж.

Также Politeka писала, что Слава из «НеАнгелов» показала «пестики и тычинки».